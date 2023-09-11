英國國會「中國間諜」被捕 發聲辯稱「我是無辜的」

英國國會一名研究人員因涉嫌替中國從事間諜活動而被捕。圖為英國國會「西敏宮」的外觀。（歐新社）

2023/09/11 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會一名研究人員因涉嫌替中國從事間諜活動而被捕，這名男子今（11）日發表聲明指出，他認為自己被逼到得回應媒體的指控，並宣稱自己「完全是無辜的」。

英國廣播公司（BBC）報導，這名男子透過律師發聲表示：「我沒有義務對已經見報的錯誤報導發表任何形式的公開評論，但考慮到報導內容，我認為大家必須知道一件事情：我完全是無辜的，這點很重要。」

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聲明接續指出，「在我的生涯中，我迄今一直試著向別人宣導中國共產黨帶來的挑戰與威脅。若是做出了那些不切實際的新聞報導中指控我所做的事，就違背了我所主張的一切。」

英國廣播公司在報導中並沒有提及這名男子的姓名，不過據泰晤士報（The Times）獨家披露，這名辯稱「我不是間諜」的人士為28歲的保守黨國會研究員凱許（Chris Cash），他曾是國會「中國研究小組」（China Research Group）的主任，與安全事務國務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）關係密切。

泰晤士報在報導中還提到，保守黨前領袖史密斯（Iain Duncan Smith）針對此事表示：「這是一個非常危險的情況。這個人涉嫌為中國政府在下決策與傳遞敏感資訊的地方從事間諜行為。公布他的名字至關重要，因為許多與此人有過接觸的人，都不知道他因涉嫌間諜活動被捕。」

泰晤士報報導發布的當日，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正在印度參加二十大工業國組織（G20）峰會。據蘇納克的發言人表示，蘇納克當時向中國總理李強表達了「他對中國干涉英國議會民主的嚴重關切」。

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