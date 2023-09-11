中國軍事分析曝犯台需注意這6國！ 最該提防的竟然不是美國

中國近年對台動作頻頻，台海局勢急遽升溫。圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

2023/09/11 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年對台動作頻頻，隨著台海局勢升溫，國際對於相關議題的關注度越來越高，美中兩大陣營選邊站的態勢也越來越明顯。對此，有中國軍事頻道分析指出，一旦解放軍決定犯台，需提防6個國家，令人詫異的是，該分析認為最需提防的竟然不是美國！

在中國影音平台「西瓜視頻」擁有156萬人訂閱的軍事頻道「強武堂」，本月8日發布影片稱，「統一槍聲如果響起，中國需要提防日本、美國、菲律賓、澳洲、印度和南韓」。

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「強武堂」認為，最需提防的是日本，「最不願見到中國統一的就是日本，日本島內資源貧乏，十分依賴進口，且有四分之三以上的進口能源都經過台灣海峽，這裡被視為日本的海上生命線，日本非常擔憂能源安全命脈。」

「強武堂」接著說：「其次，若兩岸統一，日本將徹底失去在釣魚島搞事的藉口。釣魚島附近海域油氣資源十分豐富，日本覬覦釣魚島附近巨大石油天然氣的企圖，會在中國完成統一後成為泡影。在未來干涉中國統一問題上，美國未必不是虛情，而日本卻是真心。」

第二個要提防的國家就是美國，「台灣位於第一島鏈的關鍵位置，控制著進入和出口西太平洋的主要海上通道。美國控制第一島鏈幾十年，如果兩岸統一了，對於美國霸權的威信將是一個沉重打擊。所以說美國不願意中國統一，希望一直打『以台制華』這張牌，多次不遺餘力炒作『中國威脅』，華府也不少人呼籲做好與中國就台海問題發生武裝對抗的準備。」

「強武堂」還提到美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）先前曾針對中國放話稱，美國目前有60%的兵力處於一級戰備狀態，能在30天內部署到全球任意地點，「美軍現在兵力約有130多萬，60%即為80萬。30天之內，將全副武裝的80萬美軍部署到全球任意地點，這是一種強大的力量投射。」

第三個國家是菲律賓，「菲律賓一直在南海想搶中國島礁，在仁愛礁附近還挨了中國海警的水炮。此前又新增美國在菲4個軍事基地，其中3個非常靠近台灣，此舉嚴重冒犯中國利益。」第四個國家是澳洲，因澳洲近來與美國軍事聯繫一直在增強。不過「強武堂」宣稱，中澳關係近期有所緩解，澳方對台問題干涉意願逐漸降低。

第五個國家是印度，印度挑起跟中國的邊境衝突，因此印方不缺乏插手台海的動機。最後一個國家則是南韓，「美國打造印太小北約，包圍中國，韓國也是其重要的盟友，上述6國都是美國印太戰略重要組成，不得不防。」

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