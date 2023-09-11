揮不去的蒼蠅！ 法新社：中國慣用5招窺探西方

法新社指出，中國近年來常透過5種招式窺探西方，包括安插間諜、招攬駭客、廣布線人等。（路透檔案照）

2023/09/11 15:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在英國一名國會下議院研究員疑似充當中國間諜被捕後，西方國家對北京如何蒐集情報產生新的擔憂。《法新社》11日羅列中國近年用來監視西方的5種招數。

一、網路戰

美國2022年警告，中國對美國政府和私人企業構成「最廣泛、最活躍且持續性的網路間諜威脅」。研究人員和西方情報官員表示，中國善於入侵競爭國家的數位系統，以蒐集商業機密。2021年，美國、北大西洋公約組織（NATO）及其盟國表示，中國聘僱「合約駭客」（contract hackers），利用微軟（Microsoft）電子郵件系統的漏洞，使中國國家安全人員得以窺探西方敏感訊息。此外，中國間諜還對美國能源部、公共事業體、電信公司和大專院校進行駭客攻擊。

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二、科技恐懼

西方國家一直擔心，中國的國營企業有義務與北京分享情報。2019年，美國司法部就指控中國華為公司密謀竊取美國商業機密，迫使華府下令禁止採用華為設備，同時也強烈建議私人企業停止使用華為設備，以免自身（利益）受到損害。西方政府對中國字節跳動公司開發的短影音分享平台TikTok（抖音國際版）也有類似的擔憂，促使部分國會議員以數據安全為由，呼籲徹底禁用該應用程式。

三、產業和軍事間諜活動

根據業界專家、美國國會議員和媒體報導，北京仰賴海外中國公民蒐集情報，並盜竊敏感技術。其中，最引人關注的案件為中國工程師紀超群（Ji Chaoqun，音譯），他被控向江蘇省國家安全廳提供8名美國科學家和工程師個人資訊，今年1月在美被判處8年徒刑。去年，美國法院判處中國國安部間諜徐延軍（Yanjun Xu，音譯）20年徒刑，原因是他竊取美國通用電氣和法國賽峰集團（Safran）等航太公司的商業機密。2020年，美國法院判處雷神公司工程師、歸化美國的中國裔孫偉（Wei Sun，音譯）38個月徒刑，因為他違反出口管制法，攜帶飛彈資訊赴中國。

四、監視政治人物

中國特務據稱會向美國和英國的政治、社會和商業菁英示好。英國最新披露的國會下議院研究員案件嫌犯，即是從事國際政策研究，曾赴中工作，返英後進入下院，開始接觸對中立場強硬的議員，試圖轉化他們的立場。此外，美國新聞網站《Axios》2020年的調查指出，一名在加州一所大學就讀的中國學生，在中國間諜機構支持下，與一系列美國政界人士建立聯繫。據稱該學生名叫「方方」（Fang Fang，音譯），在2011年至2015年間利用政治獻金、交朋友甚至發生性關係等方式，與正在崛起的政治人物建立聯繫。

五、海外警察局

研究人員指出，中國特務使用的另一種方法，是藉由提供有關中共內部運作的內幕，以及與中共高層牽線，接觸西方人物。他們的目標是「誤導世界領袖了解（北京的）野心」，讓他們相信「中國將和平崛起、甚至是民主崛起」。北京還向海外華人社區和媒體機構施壓，要求他們支持北京對台灣的政策，並壓制西方世界有關香港、新疆的批判報導。2022年9月，總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」披露，中國在世界各地設立54個「海外警察局」，目的正是從事上述活動。

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