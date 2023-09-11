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足球》強吻女球員延燒逾3週 西班牙足協主席終於主動辭職了

西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（圖右），上月在女足世界盃強吻球星艾爾莫索（圖左左），引發軒然大波。（資料照，法新社、路透，本報合成）

西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（圖右），上月在女足世界盃強吻球星艾爾莫索（圖左左），引發軒然大波。（資料照，法新社、路透，本報合成）

2023/09/11 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕上月20日女足世界盃由西班牙奪冠，然而在頒獎儀式中，西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）竟未經許可，擅自強吻該國女足球星艾爾莫索（Jennifer Hermoso），引發喧然大波。事後國際足球總會（FIFA）已立即將他停職，然而他當時拒絕下台，直到昨（10）日才宣布主動遞出辭呈。

綜合外媒報導，盧比亞雷斯在上月女子世界盃足球賽的頒獎台上，以嘴對嘴強吻西班牙女足中場球員艾爾莫索，驚人之舉引發眾怒。儘管事後盧比亞雷斯遭到外界砲轟，甚至被國際足總停職，但他在第一時間不但拒絕辭去西班牙足協主席一職，更譴責那些將他妖魔化的人是「假女權主義者」。

事件延燒3週後，盧比亞雷斯才終於在10日透過聲明，正式宣布辭去西班牙足協主席，並一併辭去歐足聯副主席的職務。但他仍在社群媒體強調自己的清白和名譽，「我會捍衛我的榮譽，捍衛我的清白，我對未來充滿信心，我對真理有信心」。

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