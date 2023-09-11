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普廷若訪巴西將遭逮捕？ 魯拉：由司法部門裁定

巴西總統魯拉11日受訪表示，是否逮捕普廷，應交由該國司法部門定奪。（路透資料照）

巴西總統魯拉11日受訪表示，是否逮捕普廷，應交由該國司法部門定奪。（路透資料照）

2023/09/11 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）11日受訪表示，若俄國總統普廷（Vladimir Putin）明年決定出席在巴西舉行的G20峰會，應由巴西司法部門裁定是否將他逮捕。

據《路透》報導，國際刑事法院（International Criminal Court）今年3月對普廷發出逮捕令，指控他將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯，犯下戰爭罪。俄羅斯對於相關指控一概堅決否認。

巴西是《羅馬規約》簽署國，該規約規定了國際刑事法院的職能、管轄權和組織結構。魯拉說：「我想知道為什麼美國、印度和中國均未簽署《羅馬規約》，以及為什麼巴西當初同意簽署。」

魯拉指出：「如果普廷決定參加明年的峰會，那麼決定（是否逮捕普廷）的是司法部門，而不是我的政府。」

普廷已缺席了最近2次G20峰會，分別在峇里島和新德里舉行，僅指派俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與會。

然而，魯拉9日接受印度「第一郵報」（Firstpost）訪問時，立場卻全然相反，「我相信普廷可以輕鬆入境巴西。我可以告訴你，只要我是巴西總統，普廷在巴西就不可能被逮捕」。

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