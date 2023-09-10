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新郎太淫亂！遭14位伴郎婚禮上揭至少有40項偷吃紀錄

伴郎不爽新郎偷吃，直接在婚禮上公開新郎的罪狀。（資料照）

伴郎不爽新郎偷吃，直接在婚禮上公開新郎的罪狀。（資料照）

2023/09/10 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日墨西哥一位DJ透過社交平台分享工作遇到的事，曾有14名伴郎因不想看到新娘被新郎騙，於是在婚禮當天，當面揭露新郎的種種惡行，至少有40項偷吃紀錄，影片一出，也引起網友熱烈討論。

據《每日星報》報導，負責場地配樂的DJ「Lost One」日前在tiktok分享自身工作曾遇過最離奇的事情，有14名伴郎直接在婚禮上，揭穿新郎曾做出的惡行，包含常去夜店狂歡、酒店開房，還將毒品倒在其他女子的臀部上吸食，種種事蹟加總起來至少高達40項偷吃紀錄，而新娘得知後決定取消婚禮。

14名伴郎表示，他們因為看不下新郎惡劣行為，也不願看到新娘一直受騙，或是婚後受到傷害，並為此說道「我們真的很喜歡新娘，她就像我們的妹妹」，所以才會堅決反對此婚事，更直接揭穿新郎不為人知的一面，也提醒新娘務必檢查另一半的信用卡帳單。

影片曝光後，網友也紛紛回應，「失去了丈夫，獲得了14位最好的朋友，對我來說似乎是一場勝利」、「他們這樣照顧她真是太好了，大多數人都不會說什麼」、「恭喜新娘逃離地獄」、「很高興他們保護了新娘」、「這些人為了新娘的幸福而這樣做真是太好了」。

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