再改寫高溫紀錄！美國鳳凰城今年已54天破43.3度

鳳凰城今年已累計54天高溫達華氏110度（攝氏43.3度）。圖為鳳凰城天港機場，7月12日晚間7點36分氣溫仍高達華氏108度（攝氏42.2度）。（美聯社）

2023/09/10 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國及歐洲今年不斷出現極端高溫，美國亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）去年底迎來台積電進駐設廠，今年也屢屢改寫高溫紀錄，9日更創下今年累計第54天高溫達華氏110度（攝氏43.3度）紀錄。

根據《美聯社》報導，鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor Airport）9日測得攝氏43.3度，這也是今年第54天測得43.3度，打破2020年所創下的53天紀錄。美國國家氣象局學者沙勒諾（Matt Salerno）表示，今年創下的紀錄可能會繼續推進，有機會達成55天測得43.3度。

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7月連續31天達到43.3度

沙勒諾指出，在今年6至8月，鳳凰城歷經1895年有紀錄以來最熱的3個月，包括有紀錄以來最熱的7月及第二熱的8月，今年6至8月鳳凰城的平均氣溫為36.1度，超過3年前創下的35.9度紀錄。鳳凰城7月還創下連續31天達到43.3度的高溫紀錄，先前紀錄是1974年創下的連續18天。

在高溫頻繁發生的狀況下，因高溫而死亡的案例也不斷增加，鳳凰城所在的馬里科帕郡（Maricopa County）是亞歷桑那州人口最多的郡，截至9月2日為止，馬里科帕郡公衛官員已確認今年有194例高溫死亡案例，另有351例正在調查中。

而在去年，馬里科帕郡有425人因高溫死亡，若351例死亡案例大部份為高溫死亡，馬里科帕郡的高溫死亡紀錄恐怕將再創紀錄。

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