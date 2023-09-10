習近平被中共元老當面痛罵？ 矢板明夫點出不合理之處

日經亞洲報導指出，習近平在今年北戴河會議遭到中共元老當面斥責，引起各界討論。矢板明夫指出，此則消息看起來有很多地方不太真實。（彭博）

2023/09/10 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕日經亞洲（Nikkei Asia）日前報導指出，在今年夏天北戴河會議上，中國國家主席習近平遭到以前國家副主席曾慶紅為首的中共退休元老當面斥責，引起各界討論。資深媒體人矢板明夫昨（9）日深夜在臉書發文指出，以他過去在中國採訪的經驗，此消息看起來有很多地方「不太真實」。

矢板明夫指出，該篇報導除了揭露習近平在北戴河會議中當面遭到中共元老批評，還提到元老在北戴河會議前先在北京郊區開一個「會前會」，而習近平被斥責後，對親信表達沮喪之意，並將問題推給鄧小平、江澤民及胡錦濤等人

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矢板明夫認為，共黨元老召開「會前會」這件事可能性不大，原因在於中共是個金字塔型組織，每位元老都屬於不同的黨支部或黨組織，除非是黨中央授權參加的政治局擴大會議，否則有意見時只能在自己所屬的黨組織內逐級向上反映。若不按程序私自召開會議，並指定向黨最高領導反映問題，對中共來說是非常嚴重的無紀律表現，幾乎等同「政變」；若此事發生，代表共產黨組織已經失控。

矢板明夫提到，若共產黨組織失控，一定會有很多跡象顯現，不可能到現在全球還只有一家媒體有報導、其他媒體卻沒跟進。矢板明夫回憶，過去他在北京採訪時，曾歷經多次獨家，假如報導是正確的，幾天之內全球主要媒體一定很快會跟進，並更新內容；如果一週以上沒有其他媒體確認報導真實性，只是把最早的那篇報導「傳來傳去」，新聞真實性就值得懷疑。

矢板明夫強調，一個重大新聞，如果細節太多、太詳細，就值得懷疑。目前習近平政權在外交、國防、經濟都陷了困境，不排除某些共產黨內部人士會故意放出假消息來混淆視聽。

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