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希臘受風暴「丹尼爾」侵襲 至少10死、4失蹤

希臘中部受到「丹尼爾」（Daniel）風暴重創，數十座村莊遭大水淹沒，部分地區積水深度達3公尺。（美聯社）

希臘中部受到「丹尼爾」（Daniel）風暴重創，數十座村莊遭大水淹沒，部分地區積水深度達3公尺。（美聯社）

2023/09/09 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕被希臘氣象學家稱為「丹尼爾」（Daniel）的風暴於8日重創希臘中部，外媒形容，這場「毀滅性」的暴雨當日一共造成至少10人死亡、4人失蹤。連續3天的侵襲，更成為希臘1930年有史以來，襲擊該國最嚴重的一次風暴。

根據《路透》報導，希臘今年先是歷經了破紀錄的熱浪，接著又受到1930年以來最強風暴「丹尼爾」的侵襲，希臘民防部門證實，8日的毀滅性暴雨至少造成10人死亡，4人失蹤，目前有1700人獲救，其中296人透過直升機撤離。

《路透》指出，撤離民眾表示，有些淹沒的地方水深達3公尺，將近一層樓高，「丹尼爾」的驚人雨量，導致希臘中部數十座村莊遭惡水淹沒，當局雖救出1700人，但仍有數百人受困在裡面，部分農民感嘆其辛苦一輩子的工作，幾小時內便完全泡湯。

受災農民策爾加斯（Haralampos Tsergas）表示，「家園所受到的損害是無法挽回的，我們一生的工作價值，在2小時內便化為烏有」，除了死傷慘重外，風暴帶來的經濟損失，恐怕讓希臘好不容易擺脫的債務危機再次蒙上陰影。

希望總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在訪問災區時保證，「我們現在的經濟足以應付這場天災，希臘也將調動歐洲一切資源，為受災戶提供幫助與補償」，主要災區色薩利（Thessaly）地區首長阿戈拉斯托（Kostas Agorastos）指出，這次的災損，恐怕會是2020年洪災7億歐元（約新台幣240.66億）災損的3倍。

色薩利為希臘重要農作區，其農業產值佔全國約15%，主要為棉花，洪水帶來的淤泥，不僅會讓該區域今年農作產量報銷，厚厚的淤泥，還會對土壤肥沃程度造成影響。

面對如此極端的暴雨與氣候型態，希臘1位倖存者、105歲人瑞布拉齊奧蒂（Stavroulla Brazioti）受訪時表示，「我經歷過戰爭、磨難、飢餓，但我這一生至今，從未看過這樣的事情發生」。

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