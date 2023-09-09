為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美中情局拍影片招募俄間諜 「你周圍的人不想要真相，但我們想要」

美國中央情報局（CIA）近日發布招募俄羅斯間諜影片，呼籲俄羅斯人向中情局說出真相。（擷取自中情局影片）

美國中央情報局（CIA）近日發布招募俄羅斯間諜影片，呼籲俄羅斯人向中情局說出真相。（擷取自中情局影片）

2023/09/09 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）近日發布一段針對俄方人員影片，試圖招募更多俄羅斯人成為間諜，影片中美方懇請俄羅斯人說出體制背後的真相，並指俄羅斯體制內現已經充滿了說謊和阿諛奉承的人，「你周圍的人可能不想聽見真相，但我們（美國）想要」。

根據《路透》報導，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）7月曾表示，部分俄羅斯人對於侵烏戰爭的不滿，給了美方招募間諜一個相當罕見的機會，美國絕對不會錯過，中情局7日發布影片以俄文為題，寫下「為什麼我要與中情局接觸，答案為了我自己！」

《路透》指出，影片內可見到一名「應該是」俄國官員的人，走在一座下著大雪，很像俄羅斯的城市，旁白則說，「我始終認為，在報告中扭曲真相實在無恥至極，可是，能步步高升的人都是這樣的人」，接著畫面帶到影片主角要走進俄羅斯政府大樓時，旁白說著，「過去我相信真相是有價值的」。

就在畫面要帶到中情局聯繫方法之前，旁白說出了這段話，「圍繞在你身邊的人，不想聽見真相，但我們想要真相」，並承諾「誠信、正直必定會有回報」，在中情局的Youtube影片說明欄下方，美方亦特別註明，「你的資訊比您想像的更有價值」。

說明欄註明，除了軍官、情報人員外，外交、技術、高科技領域人士，或任何與前述行業有打交道的人，都是美方招募的對象，並再次提及，「也許你周圍的人不想聽到真相，但是我們想要」，隨後也附上了匿名聯繫中情局的方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
布林肯首度證實 美已轉移俄寡頭被沒收資產援助烏克蘭
2023/09/07 16:45

布林肯首度證實 美已轉移俄寡頭被沒收資產援助烏克蘭
美國提供烏克蘭貧鈾穿甲彈 俄外交部副部長：實屬犯罪行為
2023/09/07 16:40

美國提供烏克蘭貧鈾穿甲彈 俄外交部副部長：實屬犯罪行為

台北國際照護博覽會PP石墨烯品牌登場！
美國將供烏貧鈾穿甲彈 美國防部：相信他們會負責任使用
2023/09/07 10:26

美國將供烏貧鈾穿甲彈 美國防部：相信他們會負責任使用
坦言太依賴俄羅斯 亞美尼亞總理：戰略完全錯誤
2023/09/04 11:23

坦言太依賴俄羅斯 亞美尼亞總理：戰略完全錯誤

經濟艙升等商務艙 給你奢華的飛行體驗
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播