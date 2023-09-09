美中情局拍影片招募俄間諜 「你周圍的人不想要真相，但我們想要」

美國中央情報局（CIA）近日發布招募俄羅斯間諜影片，呼籲俄羅斯人向中情局說出真相。（擷取自中情局影片）

2023/09/09 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）近日發布一段針對俄方人員影片，試圖招募更多俄羅斯人成為間諜，影片中美方懇請俄羅斯人說出體制背後的真相，並指俄羅斯體制內現已經充滿了說謊和阿諛奉承的人，「你周圍的人可能不想聽見真相，但我們（美國）想要」。

根據《路透》報導，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）7月曾表示，部分俄羅斯人對於侵烏戰爭的不滿，給了美方招募間諜一個相當罕見的機會，美國絕對不會錯過，中情局7日發布影片以俄文為題，寫下「為什麼我要與中情局接觸，答案為了我自己！」

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《路透》指出，影片內可見到一名「應該是」俄國官員的人，走在一座下著大雪，很像俄羅斯的城市，旁白則說，「我始終認為，在報告中扭曲真相實在無恥至極，可是，能步步高升的人都是這樣的人」，接著畫面帶到影片主角要走進俄羅斯政府大樓時，旁白說著，「過去我相信真相是有價值的」。

就在畫面要帶到中情局聯繫方法之前，旁白說出了這段話，「圍繞在你身邊的人，不想聽見真相，但我們想要真相」，並承諾「誠信、正直必定會有回報」，在中情局的Youtube影片說明欄下方，美方亦特別註明，「你的資訊比您想像的更有價值」。

說明欄註明，除了軍官、情報人員外，外交、技術、高科技領域人士，或任何與前述行業有打交道的人，都是美方招募的對象，並再次提及，「也許你周圍的人不想聽到真相，但是我們想要」，隨後也附上了匿名聯繫中情局的方式。

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