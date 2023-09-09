馬斯克認了！ 拒絕烏軍使用克里米亞星鏈攻擊俄軍

馬斯克坦承，他拒絕烏軍使用克里米亞星鏈攻擊俄軍。（法新社）

2023/09/09 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空科技公司SpaceX執行長馬斯克，在俄羅斯去年入侵烏克蘭後，宣布向烏方提供星鏈服務，避免烏克蘭網路通訊中斷，但馬斯克新傳記作者艾薩克森（Walter Isaacson）卻透露，烏軍先前使用水下無人載具想攻擊俄國黑海艦隊，卻因沒有星鏈導致失效，馬斯克對此坦承他拒絕烏軍使用克里米亞星鏈攻擊俄軍。

據《BBC》報導，艾薩克森指稱，馬斯克當時關閉了星鏈服務，導致烏軍攻擊克里米亞塞凡堡港口的水下無人載具被沖上岸。不過，馬斯克強調，他從來都沒有停用任何東西，因為星鏈一開始就沒有在這些地區運用。

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馬斯克說，烏克蘭政府當時發出緊急請求，要求啟用直達塞凡堡的星鏈，這樣做很明顯是要擊沉停泊在港口的俄羅斯艦隊，如果他同意烏國的要求，那麼SpaceX無疑是明確參與了重大戰爭行為和升級衝突。

烏克蘭官員對此感嘆，馬斯克不允許烏軍使用星鏈攻擊俄軍，卻放任俄羅斯黑海艦隊向烏國城市發射飛彈，「為什麼有些人如此迫切想要捍衛戰犯及其殺人的慾望，他們現在是否意識到自己正在犯下罪惡並鼓勵罪惡？」

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