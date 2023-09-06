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到玩具箱睡覺卻窒息 佛州母親痛失寶貝雙胞胎

佛羅里達州一名名為邁爾斯（Sadie Myers）的母親在一夕之間失去了自己的四歲雙胞胎兒女，將故事發文分享。雖然感到無盡的悲傷，但仍感謝他們這四年間的陪伴。（圖擷自Sadie Myers臉書）

佛羅里達州一名名為邁爾斯（Sadie Myers）的母親在一夕之間失去了自己的四歲雙胞胎兒女，將故事發文分享。雖然感到無盡的悲傷，但仍感謝他們這四年間的陪伴。（圖擷自Sadie Myers臉書）

2023/09/06 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日，在美國佛羅里達州（Florida）發生了一件憾事。一名母親早上起床後在家中怎麼樣都找不到四歲的雙胞胎兒女，而在與丈夫和兩位大兒子心急的尋找後，終於在木製的玩具箱中找到了這對雙胞胎，沒想到他們已窒息身亡。

紐約郵報（New York Post）報導，住在美國佛羅里達州的邁爾斯（Sadie Myers）在臉書發文分享自己在一夕之間失去寶貝雙胞胎兒女的慘痛經歷。上週五晚上，邁爾斯的丈夫史達爾（Don Starr）照顧雙胞胎兒女及兩位較年長的兒子入睡，他們夫婦倆特地分開工作時間，確保不用請保母帶小孩，然而悲劇還是發生了。

邁爾斯表示，這對雙胞胎感情深厚，他們常常在凌晨起床一起玩玩具，而邁爾斯早上起床後就會發現他們在房間的不同角落與玩具和娃娃睡在一起。「上週五晚上，他們選擇一起睡在他們放娃娃和玩具的雪松製木箱中。也許是因為他們睡著時會做夢亂動的關係，木箱的蓋子被蓋上了。」邁爾斯說。

到了週六早晨，邁爾斯醒來卻在家中怎麼樣都找不到雙胞胎兒女的身影，心生恐懼的她連忙召集丈夫與兩位大兒子一同幫忙尋找，而最終在木製玩具箱中找到了他們。「媽咪！我找到他們了，他們只是在玩具箱裡睡覺！好好笑。」其中一位大兒子說。邁爾斯連忙趕去查看，但在看到雙胞胎的那一瞬間，她就知道他們已經去世了。

「很少人會知道同時失去兩個孩子的痛，尤其是以一個完全不合理的方式。但是我必須相信是這宇宙中的某個東西選擇了他們，也許是為了保護他們不會在未來遇到更大的悲劇，又或者是他們的靈魂對於這個世界來說太完美了。」邁爾斯在文中寫道。「他們的離開實在很難讓人接受，然而我們還是很感謝這四年間有這對雙胞胎的陪伴，他們為我們的人生帶來了巨大的改變，我們會珍惜這段回憶並在心中帶著他們一起體驗未來人生的一切。」

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