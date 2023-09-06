又拿澤倫斯基猶太血統做文章 普廷被基輔回嗆

俄羅斯總統普廷（左）又拿烏克蘭總統澤倫斯基（右）的猶太血統做文章。（圖擷取自俄羅斯總統推特、烏克蘭總統府網站）

2023/09/06 16:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷5日又拿烏克蘭總統澤倫斯基的猶太人血統做文章，稱稱西方國家扶植澤倫斯基，是為了洗白烏克蘭「美化納粹」的行徑。基輔隨即反擊稱，普廷反猶太人的心態「根深柢固」，全世界應加以譴責。

《路透》報導，普廷5日在電視訪談中，再度為出兵入侵烏克蘭辯護，並在沒有證據情況下，指控基輔領導人對烏克蘭數百萬俄語人口進行「新納粹種族滅絕」。基輔及其西方盟友認為，普廷的說法毫無根據，只是為發動戰爭找藉口。

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普廷告訴俄國記者：「西方監護人讓一個人當上當代烏克蘭領導人，他是猶太人，有猶太血統，在我看來，他們似乎在掩蓋一種反人類的本質，而這種本質上就是現代烏克蘭國家的基礎。」

普廷繼續說道，「這使得整個情況變得極其噁心，因為一個猶太人正在掩蓋對納粹主義的美化，並掩蓋那些曾經領導烏克蘭大屠殺的人，這是一場150萬人的滅絕行動。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在回應置評請求時表示，普廷「試圖用彌天大謊，為針對另一個國家公民的大規模犯罪辯護」，實在人令人厭惡。

烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）直指，克里姆林宮獨裁者普廷對烏克蘭總統的出身非常著迷，這表明他「反猶太主義根深柢固」，尼科連科認為當今世界不應存在種族仇恨，他呼籲全世界強烈譴責俄羅斯總統的反猶太言論。

這不是普廷第一次拿猶太血統攻擊澤倫斯基，今年6月，普廷在聖彼得堡的一個經濟論壇上聲稱不少猶太人視澤倫斯基為「猶太人之恥」，但卻提不出證據。

5月初，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）為了指控猶太裔的澤倫斯基可能是納粹主義者，對此聲稱希特勒也有猶太人血統。此番言論引發以色列強烈不滿，最後由普廷代為向以色列道歉，才使風波平息。

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