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南韓女性就業率上升 2022年首度達6成

南韓女性家庭部部長金賢淑。（歐新社資料照）

南韓女性家庭部部長金賢淑。（歐新社資料照）

2023/09/06 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女性家庭部6日公布統計數據顯示，南韓女性就業率2022年首次達到60%；但低薪勞動者佔比，女性仍為男性的近兩倍。

《韓聯社》報導，女性家庭部統計顯示，2022年15至64歲南韓女性就業率為60%，相較2010年52.7%上升7.3個百分點，首次達6成。

然而，南韓女性低薪勞動者（收入低於中位數的三分之二）佔比22.8%，為男性11.8%近兩倍之多。與2010年相比，男女低薪勞動者佔比分別下降4.4個百分點及17個百分點。

雖然男女工資差距較2010年有所縮小，但2022年女性時薪1萬8113韓元（約新台幣435.1元），僅為男性時薪2萬5886韓元（約新台幣621.9元）的70%水準；女性平均月薪為268.3萬韓元（約新台幣6.4萬元），僅為男性平均月薪413.7萬韓元（約新台幣9.9萬元）的65%水準。

此外，2022年一人戶家庭為750.2萬戶，同比增加4.7%；去年初婚登記數量為14.8萬對，同比減少0.6%；男性平均初婚年齡為33.7歲，女性為31.3歲，較前一年分別推遲了0.3歲及0.2歲。

另外以2021年為準，警方偵辦性暴力案件29013起，同比增加8.9%，落網人數32137人，同比減少0.6%。

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