維護威尼斯環境 明年「一日遊旅客」將額外收費

威尼斯市議會5日指出，計劃明年起對威尼斯「一日遊」的旅客收取5歐元的入場管理費。（美聯社）

2023/09/06 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕威尼斯是義大利重要的旅遊聖地，每年都有數以萬計的遊客湧入體驗水上都市風光，但是「旅遊人流過度」造成的環境破壞也讓當地政府十分頭痛。威尼斯市議會5日指出，計劃明年起對威尼斯「一日遊」的旅客收取5歐元（約新台幣171元）的入場管理費，藉此維護威尼斯當地生活與旅遊業的平衡。

綜合外媒報導，威尼斯政府在一份聲明中表示，威尼斯當地居民、通勤者、學生、14歲以下兒童，以及來威尼斯觀光且會住宿超過1晚的旅客，上述群體將可以不用繳交費用，這個5歐元的入場管理費的目的是為了在某些旅遊高峰期限制人流。預計將在明年試行收費30天，實施期間可能是春季假期或是夏季旅遊高峰。

請繼續往下閱讀...

威尼斯旅遊委員會成員文圖里尼（Simone Venturini）表示，收取入場管理費並不是為了賺錢，收取的經費僅僅是維持計劃的成本，目的是要讓「在威尼斯當地生活、學習、工作的人」和「參觀威尼斯的旅客」兩者之間的權利達到平衡。

收費計劃具體實施日期與方式將在下週議會批准後研議。威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）表示：「在某些時期限制遊客人流是必要的，但這並不代表要關閉城市，威尼斯永遠向任何人開放。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法