為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

維護威尼斯環境 明年「一日遊旅客」將額外收費

威尼斯市議會5日指出，計劃明年起對威尼斯「一日遊」的旅客收取5歐元的入場管理費。（美聯社）

威尼斯市議會5日指出，計劃明年起對威尼斯「一日遊」的旅客收取5歐元的入場管理費。（美聯社）

2023/09/06 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕威尼斯是義大利重要的旅遊聖地，每年都有數以萬計的遊客湧入體驗水上都市風光，但是「旅遊人流過度」造成的環境破壞也讓當地政府十分頭痛。威尼斯市議會5日指出，計劃明年起對威尼斯「一日遊」的旅客收取5歐元（約新台幣171元）的入場管理費，藉此維護威尼斯當地生活與旅遊業的平衡。

綜合外媒報導，威尼斯政府在一份聲明中表示，威尼斯當地居民、通勤者、學生、14歲以下兒童，以及來威尼斯觀光且會住宿超過1晚的旅客，上述群體將可以不用繳交費用，這個5歐元的入場管理費的目的是為了在某些旅遊高峰期限制人流。預計將在明年試行收費30天，實施期間可能是春季假期或是夏季旅遊高峰。

威尼斯旅遊委員會成員文圖里尼（Simone Venturini）表示，收取入場管理費並不是為了賺錢，收取的經費僅僅是維持計劃的成本，目的是要讓「在威尼斯當地生活、學習、工作的人」和「參觀威尼斯的旅客」兩者之間的權利達到平衡。

收費計劃具體實施日期與方式將在下週議會批准後研議。威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）表示：「在某些時期限制遊客人流是必要的，但這並不代表要關閉城市，威尼斯永遠向任何人開放。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
噁！威尼斯運河染成詭異「螢光綠」 警方調查中
2023/05/29 06:22

噁！威尼斯運河染成詭異「螢光綠」 警方調查中
義大利遭逢乾旱 連威尼斯運河都乾涸
2023/02/21 11:35

義大利遭逢乾旱 連威尼斯運河都乾涸

好基金無懼鷹派鴿派
威尼斯運河驚見衝浪手！ 市長下晚餐懸賞令
2022/08/18 10:26

威尼斯運河驚見衝浪手！ 市長下晚餐懸賞令
畫面曝光！「水都威尼斯」罕見夏季洪水 淹水最深1公尺
2021/08/10 22:18

畫面曝光！「水都威尼斯」罕見夏季洪水 淹水最深1公尺

潮流霸主PORTER MATCH新系列潮有型
下月起禁止郵輪駛入 世界遺產威尼斯逃過「瀕危」
2021/07/23 08:43

下月起禁止郵輪駛入 世界遺產威尼斯逃過「瀕危」
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播