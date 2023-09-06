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南韓總統尹錫悅施政民調 負評上升至58％ 好評跌至34.1％

韓媒公布最新民調指出，南韓民眾對總統尹錫悅的施政表現好評下滑，降到34.1%，負評則是上升到58%。（路透）

韓媒公布最新民調指出，南韓民眾對總統尹錫悅的施政表現好評下滑，降到34.1%，負評則是上升到58%。（路透）

2023/09/06 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕韓媒公布最新民調指出，南韓民眾對總統尹錫悅的施政表現好評下滑，降到34.1%，負評則是上升到58%。

據《韓聯社》報導，由韓聯社和韓聯社TV共同委託民調機構MetriX，在本月2日至3日進行的定期民意調查顯示，針對南韓總統尹錫悅的施政表現，好評比上月的調查下滑3.9個百分點，降到34.1%；負評則是上升5.7個百分點，來到58%。

報導指出，民眾最大的差評理由是「外交與國安」，佔比28.2%，其次為經濟與民生（25.6%）、溝通與協商理政（23.8%）。據指所有年齡段的好評率都下滑，其中跌幅最大的年齡段是30到39歲，好評率由29.5%跌至22.9%。至於50到59歲的好評率則是由29.8%跌至29.7%，變化不大。

若以地區來區分，首爾市的好評率由35.1%升高5.3個百分點至40.4%，而大田市、世宗市、忠清地區的好評率由39.7%下滑12.2個百分點至27.5%。

在政黨支持率方面，執政的國民力量為34%，較兩週前下滑3.4個百分點。最大在野黨共同民主黨為28.1%，下滑0.1個百分點。回答沒有支持政黨比例的則是高達28.4%。

報導提到，本次民調可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，全部以手機號碼保護電話訪問方式進行，應答率14.1%。

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