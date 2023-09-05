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服用「法匹拉韋」治療武肺 6個月大男嬰黑眼變藍眼

1名6個月男嬰服用「法匹拉韋」後，原本的黑棕色眼睛竟變成藍眼。（圖擷自「生活科學」網站）

1名6個月男嬰服用「法匹拉韋」後，原本的黑棕色眼睛竟變成藍眼。（圖擷自「生活科學」網站）

2023/09/05 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本富士軟片富山化學公司所研發的「法匹拉韋」（Favipiravir，商品名Avigan），是一種抗病毒藥物，被用來治療COVID-19，近日有1名6個月男嬰服用「法匹拉韋」後，原本的黑棕色眼睛竟變成藍眼。

據美國「生活科學」（LiveScience）網站報導，1名泰國6個月大嬰兒因發燒和咳嗽症狀送醫，在診斷出COVID-19陽性後，醫生給服用了「法匹拉韋」和含有該藥物的糖漿，在男嬰服用藥物18小時後，母親發現小孩原本黑棕色的眼睛竟在陽光下閃閃發亮。

醫生檢查發現男嬰角膜有藍色色素沉澱，該男孩接受了「法匹拉韋」3天治療後，他的 COVID-19症狀有所改善，由於嬰兒眼睛顏色發生奇怪的變化，他的醫生隨後停止了治療，5天後，男嬰眼睛恢復正常顏色。

有專家指出，「法匹拉韋」日前臨床實驗中就發現會讓人類的頭髮和指甲中引起熒光，身體在分解藥物時可能會產生熒光化學物質，然後以某種方式積聚在角膜中，才讓男嬰眼睛變成藍色。

男嬰康復兩週後，眼科醫生檢查了他的眼睛，結果顯示他的視力沒有任何問題的跡象，醫生報告指出，目前尚不清楚他眼睛顏色的暫時變化是否會產生任何長期影響。

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