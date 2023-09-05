西班牙建築工人買廢墟 翻修驚見逾190萬現金藏牆內

西班牙建築工人皮內羅先前買下一棟荒廢近40年的住宅，並於自行裝修過程中，意外於牆內發現了6個裝滿舊紙鈔的罐子，價值高達4.75萬英鎊，示意圖。（歐新社）

2023/09/05 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙建築工人皮內羅（Toño Piñeiro）先前在該國西北部盧戈鎮（Lugo）買下一棟荒廢近40年的住宅，打算自己翻修作為退休後的養老之地，沒想到，皮內羅在裝修過程中，意外於牆內發現了6個裝滿舊紙鈔的罐子，價值高達4.75萬英鎊（約新台幣191萬），但由於紙鈔已經太舊，銀行不收，但他最後仍透過與收藏家交易，賺到了約3萬英鎊（約新台幣120萬），順利獲得一筆裝修費用。

據英國《每日鏡報（The Mirror）》報導，皮內羅此前在西班牙西北部盧戈鎮買下一棟廢墟，於自行裝修時發現6個裝滿紙鈔的罐子，裡面的紙鈔為西班牙2002年以前所流通的貨幣，比塞塔，清查價值高達4.75萬英鎊，由於房子荒廢已久，也無法確認原屋主究竟是誰，皮內羅便帶著這些舊鈔票至銀行兌換。

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不過，由於貨幣已經太舊，銀行不給換，皮內羅一開始感到心灰意冷，畢竟將近900萬的舊貨幣比塞塔竟一文不值，所幸，皮內羅腦筋動得快，既然銀行不收，就轉往市場找尋買家，在與收藏家交易後，皮內羅仍靠著牆內發現的舊現金賺到將近3萬英鎊（約新台幣120萬）。

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