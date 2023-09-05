火人祭變成「泥人祭」 數千輛車逃離「泥漿惡夢」

主辦單位解除駕車禁令前，已有不少民眾開車在出口處的泥巴路上排隊等著離開，形成大片排隊車潮。（路透）

2023/09/05 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕在內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert）舉行的「火人祭」，日前因暴風雨來襲導致場地泥濘不堪，「火人祭」變成「泥人祭」，超過7萬名參加民眾受困當地，民眾與車輛在活動現場都寸步難行。經過數日後，4日「火人祭」主辦單位開放車輛離開時，大批民眾駕車逃離這場「泥漿惡夢」。

綜合外媒報導，自1986年起，每年8月底至9月初美國都會舉辦「火人祭」活動，近年來固定在內華達州沙漠舉辦，今年「火人祭」活動原定8月27日持續到9月4日，不過因當地在9月初降下暴雨而釀災，為火人祭組建的臨時城市「黑石城」（Black Rock City）泥濘不堪，深及腳踝的厚重爛泥讓人車都寸步難行。

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因應災情，當地政府與主辦單位都採取緊急措施，自1日晚上起除緊急車輛外，禁止任何車輛進出，參加民眾就地避難，並節省食物、飲用水及燃料消耗。此次在火人祭期間，有1名40歲男子死亡，不過主辦單位表示，男子死亡與天氣無關。

雖然主辦單位祭出禁令，但仍有數千人不顧禁令徒步或騎腳踏車離開，主辦單位指出3日晚間還有7.2萬人受困，到了4日中午，約還有6.4萬人在黑石城。4日已有不少民眾開車在出口處的泥巴路上排隊等著離開，形成大片排隊車潮，駕駛要開8公里，才能通往最近的公路。

4日下午，主辦單位取消車輛進出禁令，民眾總算能從「黑石城」撤離，主辦單位也呼籲，民眾可以考慮5日再離開，避免交通阻塞，同時提醒民眾現場某些路段仍泥濘不堪，駕駛時務必要注意。

活動網站指出，每年都有超過6萬人到內華達州西北部參與「火人祭」，進行藝術與舞蹈活動，並享受社群交誼，由於活動最後會焚燒一個稱為「人」（the Man）的大型木製結構，因此名為「火人祭」。

大批民眾離開火人祭現場。（路透）

黑石城4日仍有區域泥濘不堪。（歐新社）

為火人祭組建的臨時城市「黑石城」，因為暴雨變成一片爛泥地。（路透）

從「黑石城」通往最近的公路約有8公里路程。（法新社）

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