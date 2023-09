飛機噴煙霧揭曉寶寶性別 下秒竟折翼墜落

2023/09/04 20:38

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥一對夫妻為了舉行嬰兒性別揭曉派對,請小飛機展現特技揭曉性別,但飛機噴完煙霧之後卻意外墜機,駕駛也因此身亡,讓喜氣洋洋的場合瞬間成悲劇。

據《每日郵報》 報導,這起事件發生於2日位於墨西哥錫那羅亞(Sinaloa)地區,一對夫妻為了公布腹中胎兒的性別,廣邀親朋好友舉辦性別揭曉派對,還特別安排小飛機飛越上空灑下象徵性別的彩色煙霧,藉此公布寶寶性別,派對當天,小飛機噴出粉紅色的煙霧,揭曉這對夫妻將迎來一個女寶寶。

請繼續往下閱讀...

但是,小飛機噴完煙霧後,飛行路線開始變得不穩定,之後整架飛機更往側邊傾斜,過沒幾秒就墜機,警消獲報事故後立刻趕往現場,並確認這起事件造成1人死亡,死者為32歲機師安格爾(Luis Angel N.),他所駕駛的機型為「Piper PA-25-235 Pawnee」。警消指出,安格爾被發現時,整個人倒在飛機殘骸中,雖然救援單位立即將他送往醫院急救,但最後仍宣告不治。

透過網路流傳影片中可以看到,在煙霧噴完後,飛機開始出現異狀,機翼損壞對折,而舉辦派對的夫妻以及友人都沒察覺到,還沉浸在喜悅當中。

A Piper PA-25-235 Pawnee aircraft (XB-ABM) collapsed its left wing and crashed while carrying out a maneuver during a function in San Pedro, Sinaloa, Mexico on 02 September.



???? NR Noticias#aircraft #aviation pic.twitter.com/FNdGtJMtNM