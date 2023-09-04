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飛機噴煙霧揭曉寶寶性別 下秒竟折翼墜落

夫妻請小飛機噴煙公布寶寶性別，下一秒墜機釀機師慘死。（翻攝自推特）

夫妻請小飛機噴煙公布寶寶性別，下一秒墜機釀機師慘死。（翻攝自推特）

2023/09/04 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一對夫妻為了舉行嬰兒性別揭曉派對，請小飛機展現特技揭曉性別，但飛機噴完煙霧之後卻意外墜機，駕駛也因此身亡，讓喜氣洋洋的場合瞬間成悲劇。

《每日郵報》 報導，這起事件發生於2日位於墨西哥錫那羅亞（Sinaloa）地區，一對夫妻為了公布腹中胎兒的性別，廣邀親朋好友舉辦性別揭曉派對，還特別安排小飛機飛越上空灑下象徵性別的彩色煙霧，藉此公布寶寶性別，派對當天，小飛機噴出粉紅色的煙霧，揭曉這對夫妻將迎來一個女寶寶。

但是，小飛機噴完煙霧後，飛行路線開始變得不穩定，之後整架飛機更往側邊傾斜，過沒幾秒就墜機，警消獲報事故後立刻趕往現場，並確認這起事件造成1人死亡，死者為32歲機師安格爾（Luis Angel N.），他所駕駛的機型為「Piper PA-25-235 Pawnee」。警消指出，安格爾被發現時，整個人倒在飛機殘骸中，雖然救援單位立即將他送往醫院急救，但最後仍宣告不治。

透過網路流傳影片中可以看到，在煙霧噴完後，飛機開始出現異狀，機翼損壞對折，而舉辦派對的夫妻以及友人都沒察覺到，還沉浸在喜悅當中。

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