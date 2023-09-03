英戰略司令部首長：尖端技術是阻止台灣衝突關鍵

英國戰略司令部首長（右）晉見英國國王查爾斯三世。（法新社檔案照）

2023/09/03 15:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾準確預測俄羅斯入侵烏克蘭的英國戰略司令部首長霍肯霍爾（Jim Hockenhull），在《日經亞洲》（Nikkei Asia）3日發布的最新專訪中指出，人工智慧（AI）、網路安全和其他尖端技術對於防止台海和其他全球熱點地區潛在衝突至關重要。

霍肯霍爾表示，能否阻止中國對台灣的任何入侵，取決於艦艇、坦克、戰機以外的先進軍事能力，「這些新技術已成為我們整體軍事能力的重要環節，透過英國和日本之間加強合作，結合兩國的技術方法，再利用兩國的工業基礎，我們可以建造更強大、更好的能力，這在任何嚇阻方法中都將發揮作用」。

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在英國外交大臣柯維立（James Cleverly）訪問北京之際，霍肯霍爾在東京會見日本高階官員，並強調英國在亞洲的夥伴必須向中國發出「正確的訊息」。針對英日防衛合作，霍肯霍爾特別強調先進技術和網路安全方面合作的重要性。他在日本期間會見日本防衛副大臣井野俊郎和自衛隊統合幕僚長吉田圭秀。

霍肯霍爾強調，「有關台灣問題的任何形式衝突，都會產生全球影響。因此，英國的國家利益在於維護和平。台灣問題的任何解決方案都必須基於和平，任何國家想透過脅迫或干預來解決（台灣問題）都是不能被接受的」。

隨著台灣將在明年1月舉行總統大選，人們愈發擔心北京將在選舉前發起網路攻擊或假消息活動，以操縱公眾輿論反對執政的民進黨，支持傾向北京的國民黨。對此，霍爾霍爾沒有直接針對台灣處境做出評論，僅稱「如果其他地方存在謊言和假訊息活動，那麼我們應該與盟友和夥伴合作，確保向公眾揭露真相」。

英、日、義正致力於「全球空戰計畫」（GCAP），將聯合設計、開發和製造下一代戰鬥機，因此先進技術上的合作愈發重要。霍肯霍爾表示，英國和日本必須對各自的系統有相互的信心，「因為兩國將愈來愈常在單一地區內運作，而非跨地區溝通」。

他補充說，共享敏感數據會使各國面臨網路攻擊風險，所以在可能存在漏洞的地方，他們也正與行業夥伴一起努力提高他們的網路安全標準。

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