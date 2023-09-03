教宗訪問蒙古 大批中國天主教徒「低調」朝聖

許多中國天主教徒低調前往蒙古朝聖，戴著太陽眼鏡或口罩怕被中國當局辨識。（美聯社）

2023/09/03 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各（pope francis）2日抵達蒙古國訪問，並在專機飛越中國領空時依慣例向中方致意，不過中共統戰部禁止任何中國主教前往蒙古參加教宗主持的活動。在北京當局針對天主教徒採取嚴格態度時，許多中國天主教徒低調前往蒙古，戴上口罩與墨鏡，怕被中國當局認出，為的是希望能一睹教宗風采。

綜合外媒報導，方濟各2日在蒙古國首都烏蘭巴托的聖伯多祿聖保祿主教座堂、向在蒙古國神職人員與其他人士發言時表示，各國政府與世俗機構無需擔心羅馬天主教會的福音傳道工作，羅馬天主教會沒有需要推進的「政治議程」。外界認為，方濟各此番發言是針對北京當局。

請繼續往下閱讀...

方濟各此次出訪蒙古國，吸引許多中國天主教徒低調朝聖，戴著口罩或墨鏡迎接教宗。一名女性中國天主教徒表示，她們必須保持低調，「我們不能說是為教皇而來，在海關被問到是否為天主教徒，我們回答我們是遊客」。現場也有中國遊客建議教徒不要和媒體交談，因為擔心回到中國後會有「麻煩」。

一名中國遊客表示，天主教徒在中國受到很大壓力，擔心回國之後有可能會被當局請去「喝茶」。遊客透露，他所屬的旅行團有20人，都是想來看教宗的教徒，「我們不敢讓別人知道我們的行程」。

另一位在烏蘭巴托旅遊的中國天主教徒表示，由於當局的恐嚇，「在敏感的日子我們都不能去教堂，比如復活節、耶誕節等，當局說的是一套，做的是另一套」。

一名中國天主教徒在歡迎教宗的過程中，以國旗遮臉，不願被認出。（路透）

教宗與蒙古國總統呼日勒蘇赫。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法