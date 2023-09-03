夢幻「大西洋海神」海蛞蝓出沒普吉島！ 專家警告︰有毒別亂碰

全球極少被記錄到的夢幻物種「大西洋海神」海蛞蝓（Glaucus atlanticus，又被稱為「藍龍」、「藍天使」），日前傳出在泰國普吉島卡隆沙灘出沒。（圖擷取自「กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง」臉書粉專）

2023/09/03 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕全球極少被記錄到的夢幻物種「大西洋海神」海蛞蝓（Glaucus atlanticus，又被稱為「藍龍」、「藍天使」），日前傳出在泰國普吉島卡隆沙灘出沒，當局獲報派員到現場調查，同時警告遊客切勿觸摸。專家指出，這種體型嬌小、模樣奇幻美麗的海蛞蝓，本身還帶有劇毒，人類若被刺傷，不但傷口處會劇烈疼痛，毒素還可能致命。

綜合外媒報導，臉書專頁「Monsoongabage Thailand」在8月30日發布，有泰國民眾目擊大西洋海神海蛞蝓，被沖上普吉島卡隆沙灘的照片與影片。海洋與沿海資源部（DMCR）人員接獲相關通報後，立即前往現場調查，證實該生物確實為大西洋海神海蛞蝓，目前尚未有人被海蛞蝓刺傷的消息，當局也呼籲民眾切勿擅自觸碰，同時將持續進行監測。

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當地救生員也被告知，要多注意未來幾日可能還會有更多大西洋海神海蛞蝓被沖上岸，因此要向海邊民眾發出警告。泰國知名海洋科學家、農業大學漁業學院副院長那瓦沙瓦（Thon Thamromgnawasawat）則指出，這種海蛞蝓通常生活在海洋中層水域，比較少出現在海岸線上，可能是受到近期強風與海浪的影響，才會導致該物種被迫出現在沙灘上。

報導指出，大西洋海神海蛞蝓過去主要分布在泛熱帶地區，像是墨西哥灣、澳洲等地，然而近年來受地球暖化的影響，目前全球的熱帶和溫帶海洋皆可見其蹤影。這種海蛞蝓擁有鮮豔的藍色，看起來就像有6個藍色翅膀的龍，以浮游生物為食，包括有毒的僧帽水母（又稱葡萄牙戰艦），同時還能將水母刺細胞吸收、轉移至身體兩側的翼狀附屬器官尖端，以防禦捕食。

另外，外型絕美夢幻、體長僅約2到5公分左右的大西洋海神海蛞蝓，本身帶有劇毒，其毒液能對神經系統、心臟功能、皮膚細胞都有直接影響。曾有被這種海蛞蝓刺傷的人透露，傷口周邊有強烈灼熱疼痛感，令人感到非常痛苦，且還會伴隨頭暈、頭痛等症狀，情況嚴重時，毒素很可能致命。

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