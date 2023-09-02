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賺翻了！她在二手店花百元買畫 竟是大師作品上看800萬

美國女子花4美元買的畫作竟然是大師作品，預估拍賣價為15萬美元至25萬美元。（圖擷自Bonhams Skinner網站，本報合成）

美國女子花4美元買的畫作竟然是大師作品，預估拍賣價為15萬美元至25萬美元。（圖擷自Bonhams Skinner網站，本報合成）

2023/09/02 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕撿到寶了！美國新罕布夏州1名女子，在二手商店花了4美元（約新台幣127.5元）買了1幅畫，沒想到竟然是美國20世紀知名插畫家魏斯（Newell Convers Wyeth）的作品，預估拍賣價達到15萬美元至25萬美元（約新台幣478萬元至797萬元）。

《NPR》報導，魏斯除了本人出名之外，他的兒子安德魯‧魏斯（Andrew Wyeth）也是美國當代重要的新寫實主義畫家，孫子傑米·魏斯（Jamie Wyeth）則是現實主義畫家。

這名幸運女子2017年從二手商店買到布滿灰塵的畫作後，就一直放在衣櫃裡沒管，直到今年5月大掃除時才重新注意到這幅畫，覺得可能有一點價值，因此就拍照PO到臉書詢問魏斯家族藝術品研究社團。

專家在經過研究後，確認這是美國作家傑克遜（Helen Hunt Jackson）1939年小說《拉蒙娜》（Ramona）的4幅插畫之一，出自於魏斯之手，尚不清楚它是怎麼輾轉流傳到二手商店的。

據了解，這幅畫將於9月19日透過邦瀚斯（Bonhams）拍賣會出售，估計成交價在15萬美元至25萬美元之間。撿到寶的女子並不是典型的藝術收藏家，若是畫作能夠成功賣出，將能夠改善她和丈夫的生活。

美國女子花4美元買的畫作竟然是大師作品，預估拍賣價為15萬美元至25萬美元。（圖擷自Bonhams Skinner網站）

美國女子花4美元買的畫作竟然是大師作品，預估拍賣價為15萬美元至25萬美元。（圖擷自Bonhams Skinner網站）

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