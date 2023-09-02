教宗經中國領空發文致意 義媒：雙方仍存歧見

教宗方濟各今天首抵蒙古國，教宗行經中國領空時，發電文向習近平致意。義媒指出，雖中方有正式回覆，但禁令依然存在。教廷與中國間仍存在諸多矛盾與限制行為。圖為教宗方濟各在蒙古烏蘭巴托進行使徒之旅期間，在蘇赫巴托廣場國家宮禮節性拜訪蒙古總統呼日勒蘇赫。（路透）

2023/09/02 10:29

〔中央社〕教宗方濟各今天首抵蒙古國，教宗行經中國領空時，發電文向習近平致意。義媒指出，雖中方有正式回覆，但禁令依然存在。教廷與中國間仍存在諸多矛盾與限制行為。

梵蒂岡新聞網報導，教宗方濟各（Pope Francis）今天首度抵達蒙古國，展開第43次國際牧靈之旅。他是訪問中亞這片土地的首位教宗，此行主要探望當地的天主教會小團體。

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此次教宗在飛行途中向經過國家的領導人發電報，表達致意，其中也包括了中國。教宗表示「向你們保證，我一定為貴國的福祉祈禱，我祈求（天主）為你們降下神聖的團結與和平之福。」

「蟻報」（Le Formiche）今日報導，沒有外交關係並不意味著無禮，這也是教宗方濟各決定向中國國家主席習近平發出電報的原因，而這一決定得到北京政府的善意回應。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方願繼續與梵蒂岡展開建設性對話，增進了解，增強互信。並說將「推進改善雙邊關係的進程」。

然「蟻報」引述「安莎通訊社」（ANSA）報導，奧康納爾（Gerald O'Connell）在教宗方濟各所屬「耶穌會」旗下雜誌「美國」（America）上撰寫文章說，接下來幾天，沒有任何中國主教可以去蒙古參加教宗主持的活動，因為人們都知道方濟各是主教團兄弟。但此禁令不包含中國大陸的天主教徒，上述禁令來自中共統戰部。

再進一步看，人們可能會注意到，教宗是受到印度教藏人群體的邀請訪問的，然而北京不僅對天主教徒或穆斯林持嚴格態度，對這個重要的宗教群體也非常嚴厲，中國亦試圖在蒙古加強一個不利的指導方針。

「蟻報」續稱，中國共產黨的文化下所設立的總書記，此一職位與過去自稱「天子」的皇帝非常相似，在最嚴重的情況下，此專制行（為）至今依然存在，使得教廷與中華人民共和國之間仍存在諸多矛盾與限制。

報導指出，任何想把這件事想的簡單的人肯定是錯的，任何想看到全然正面或全因果關係的人也肯定是錯的。正如上述情況，中國仍有專制問題，即使是宗教議題上。

此外，梵蒂岡第二次大公會議以來使用了一種新的語言表述，即淡化天主教是「西方的」或「西方主義的」。中國是一個大國，也有眾多天主教徒，就算與教廷還沒有邦交，教宗和教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教，不太可能冷淡地對待北京，仍需與完全中國化的天主教主教們，繼續在增進雙方理解的道路上前進。

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