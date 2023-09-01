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天主教媒體：中共統戰部禁主教赴蒙古國參加教宗活動

教宗方濟各今天首度抵達蒙古國訪問，中共統戰部下達禁令，不准任何中國主教前往蒙古國，參加教宗主持的活動。（法新社）

教宗方濟各今天首度抵達蒙古國訪問，中共統戰部下達禁令，不准任何中國主教前往蒙古國，參加教宗主持的活動。（法新社）

2023/09/01 23:48

〔中央社〕教宗方濟各（Pope Francis）今天首度抵達蒙古國訪問，天主教權威媒體披露，儘管中國當局允許教宗專機飛越中國領空，中共統戰部卻下達禁令，不准任何中國主教前往蒙古國，參加教宗主持的活動。

教宗方濟各所屬「耶穌會」旗下雜誌「美國」（America）報導，教宗特別選擇訪問介於中國與俄羅斯之間的蒙古國，但根據梵蒂岡內部消息與知情人士透露，沒有任何中國主教得以就近參加教宗主持的活動，因為中國當局明確下達禁令，這份禁令來自中共統戰部。

美國雜誌報導，「中方這項禁令使教宗與梵蒂岡感到失望」，因為梵中2018簽署主教任命臨時性協議後，已在2020、2022年續約2次；根據該協議，中國所有主教都應「與教宗共融」，即享有與全世界主教同樣的權利，得以自由前往會晤教宗或參加教廷主辦的活動。

美國雜誌指出，來自港澳的3位主教已抵達蒙古國，包括香港榮休樞機主教湯漢（John Tong Hon），甫擢升樞機的香港主教周守仁，以及澳門主教李斌生。

報導引述教廷知情人士說，中方尚未正式告知教廷為何禁止中國主教前往蒙古國，鑒於蒙古國與中國的良好關係，中方禁令反映「梵中關係不穩定」，以及中國共產黨對宗教，特別是來自外國的基督信仰仍心存恐懼。

有別於中國主教的集體缺席，報導指出，來自多個亞洲國家的主教，都將專程赴蒙古國首都烏蘭巴托晉見教宗，包括來自韓國、泰國、越南、哈薩克、吉爾吉斯、亞塞拜然的主教，以及緬甸仰光總主教、亞洲主教團聯合會主席等。

教宗於今天至9月4日首訪蒙古國，引發國際輿論解讀是藉地緣之便接觸中國教會與政府。梵蒂岡官方新聞網昨天專訪教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）也直接提問，與蒙古國接壤的大國是中國，這是教宗方濟各非常關注的國家，教宗是否正在考慮訪問中國，即使不是在短期內可實現。

帕洛林表示，大家都知道教宗方濟各對中國的興趣，在教宗心中有這個強烈願望，這完全可以理解的，教宗已多次公開表示希望去中國這個高貴的國家，既是為了探訪天主教會團體，鼓勵他們走信仰與合一的道路，也是為了與中國當局會晤。

帕洛林指出，教廷長久以來已與中國政府建立對話，相信儘管前進的道路上困難、障礙重重，但正是通過對話和相遇的道路，而不是意識形態衝突，才能為所有人帶來美好成果。

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