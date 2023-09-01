美12歲男童騎車路過鄰居家 慘遭10頭比特犬包圍撕咬

美國一名12歲男童畢日前騎單車經過鄰居家時，突然遭到10隻比特犬包圍攻擊，導致全身多處出現大面積撕裂傷。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2023/09/01 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州日前發生一起嚴重的犬隻傷人事件，一名12歲男童畢肖普（Hunter Bishop）騎單車經過鄰居家時，突然遭到10隻比特犬包圍攻擊，導致全身多處出現大面積撕裂傷。受害男童家長指出，攻擊人的那群比特犬似乎餓了很久，更驚恐表示當他們找到畢肖普時，「牠們看起來正在吃我的兒子」。

綜合外媒報導，這起駭人聽聞的事件發生在上月26日，12歲男童畢肖普當天在拉瑟福郡（Rutherford County），騎著腳踏車前往朋友家，然而就在這途中，不幸遭到鄰居養的10隻比特犬攻擊。他的母親巴恩斯（Amber Barnes）透露，因為兒子遲遲未回家，她焦急地外出尋找，結果就看到了讓她心碎的一幕。

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巴恩斯指出，當自己終於找到兒子時，發現他全身血跡斑斑躺在水溝中，且身旁還有一群看起非常飢餓的比特犬正在攻擊他，現場還有2人在協助趕走這群餓犬。巴恩斯表示，她不確定對方是不是比特犬的主人，但她在對方幫忙下才把重傷的兒子救出來，兒子送醫至今已多次進行各種手術，「現在他還能活著，真的很不可思議」。

拉瑟福郡警方則表示，他們直到上月28日才接獲報案，目前警方已經與攻擊人的比特犬飼主接洽，其中3隻狗已被送去管制中心隔離，尚未對狗主人提出相關指控，案件仍在調查中。巴恩斯氣憤指出，「只是關了一些狗，不足以為我兒子伸張正義」，同時希望這名飼主能受到應有的懲罰。

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