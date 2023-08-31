俄羅斯跆拳道聯盟換跑道 成為亞洲跆拳道聯盟一員

世界跆拳道聯盟去年3月宣布，撤銷2013年授予普廷的黑帶9段最高榮譽。（法新社資料照）

2023/08/31 17:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕跆拳道在全球分為兩個體系，分別是國際跆拳道聯盟及世界跆拳道聯盟，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯總統普廷的跆拳道黑帶九段榮譽稱號，去年3月遭世界跆拳道聯盟撤銷，不過俄羅斯跆拳道聯盟換跑道，現已成為亞洲跆拳道聯盟的成員。

此前，俄羅斯和白俄羅斯選手7月間，也獲准參加今年在中國杭州舉辦的亞運，此舉主要是在幫助該兩國運動員獲得2024年巴黎奧運的參賽資格。

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俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）31日報導，國際跆拳道聯盟（ITF）大會，投票通過俄羅斯加入的決定，俄羅斯成為亞洲跆拳道聯盟的第34個成員國。ITF的跆拳道比賽不屬於奧運體系。俄羅斯將能參加在2024年舉行的亞洲錦標賽。

此外，俄羅斯跆拳道聯盟主席（Yuri Kalashnikov）卡拉什尼科夫，還在會中被選為ITF副主席。

目前在跆拳道在全世界的組織主要分為兩個體系，分別為國際跆拳道聯盟（International Taekwondo Federation，ITF）體系，以及世界跆拳道聯盟（World Taekwondo Federation，WTF）體系，奧運會採用的是WTF體系。

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