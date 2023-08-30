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印度G20峰會將登場 當局派人扮猴驅猴防鬧場

20國集團（G20）峰會下周在印度新德里登場，為防止獼猴鬧場，當局出動了一支「人扮猴」隊伍，並豎立猴型立牌，以趕走這些不速之客。（路透）

20國集團（G20）峰會下周在印度新德里登場，為防止獼猴鬧場，當局出動了一支「人扮猴」隊伍，並豎立猴型立牌，以趕走這些不速之客。（路透）

2023/08/30 22:02

〔中央社〕印度官員緊鑼密鼓準備下週登場的20國集團（G20）峰會，為防止四處出沒的獼猴鬧場，當局出動了一支「人扮猴」隊伍，並豎立猴型立牌，以趕走這些不速之客。

法新社報導，新德里市政局出動了30多人扮演猴子，模仿攻擊性較強的葉猴吼叫聲。葉猴是體型較小獼猴的天敵，獼猴橫行破壞印度首都新德里綠意盎然的政府官署地區。

新德里市政局副主席烏帕德亞（Satish Upadhyay）今天告訴法新社：「我們不能將猴子從他們的棲息地趕走，所以我們必須出動一支30至40人的隊伍，訓練他們嚇跑猴子。」

「我們將在代表團下榻的每家飯店安排人員，以及在通報目睹猴隻的地點。」

儘管在這個以印度教徒為主的國度，猴子受到尊重，但猴子也帶來令人頭痛的問題，經常破壞花園、辦公室和民宅屋頂，甚至為了搶走食物而攻擊人類。

數十年來，新德里街頭由人帶著經過訓練的葉猴巡邏，但在法院裁定將葉猴關在籠中的作法太殘忍後，這種人猴巡邏的情況已不復見。

在新德里的其他地區，警衛利用彈弓和棍子趕走這些動物。

猴群也很聰明，街頭上豎立的猴型立牌放送著猴子的聲音，不消3天，就會被這些靈長類識破而被撕爛。

有人不免質疑這些驅猴政策能否發揮作用？印度時報（Times of India）即於今天問道：「要多少葉猴立牌才能改變猴子的想法。」

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