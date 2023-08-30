日福島「核污水」易誤解 南韓擬正名「凈化處理污水」

南韓總理韓悳洙30日表示，將考慮為日本福島核電站的核處理水正名，強調排放入海的絕不是核污染水。（歐新社檔案照）

2023/08/30 17:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國官方就日本正式排放核處理水發動輿論戰，掀起中國國內高漲的反日情緒。南韓總理韓悳洙30日表示，將考慮為日本福島核電站的核處理水正名，強調排放入海的絕不是核污染水。

《韓聯社》報導，韓悳洙在國會預算決算特別委員會綜合政策質詢會議上表示：「日本排污水、無異於核彈的說法完全不正確，排放入海的是按照科學標準處理過的污水。」

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他認為，正確的說法應是「經多核素凈化處理系統（ALPS）處理後的污染水」或「經過科學處理的污染水」。

韓悳洙強調，部分日本媒體雖使用「處理水」這一表達，但目前尚處於混用的狀態。可以明確的是，排入大海的絕不是核污染水。

南韓全國漁業合作社聯合會的負責人較早前提倡，使用「處理水」一詞來鼓勵大眾繼續食用海鮮，認為「污染水」一詞引起大眾的負面觀感。

福島核處理水排海經聯合國國際原子能總署（IAEA）核可，許多科學家認為，此事對人類和環境的放射性影響「可以忽略不計」。紐西蘭奧克蘭大學物理系副教授克羅夫切克（David Krofcheck）向英國《衛報》表示，福島核處理水的氚含量比世界衛生組織（WHO）建議的飲用水標準，「還要少7倍」。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，福島第一核電廠每年計劃排放的氚含量上限為22萬億貝克勒爾（Becquerel，Bq）。而中國核能行業協會的統計數據顯示，中國13座核電廠2021年排海廢水的氚含量，均超過福島第一核電廠1年內的計劃排放量。其中，浙江省秦山核電站2021年排氚量達218萬億貝克勒爾，約為福島1年最大排氚量的10倍。

《衛報》則指出，中國福建省福清核電站的排氚量，是福島計劃排放量的3倍左右。

2021年6月，美國有線電視新聞網（CNN）踢爆，距離香港僅130公里的中國廣東台山核電廠驚傳輻射外洩，卻遭中國媒體駁斥，強調只是0級事件，卻被造謠成核事故。

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