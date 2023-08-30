比一層樓還高！美國獵人捕獲超巨鱷魚 長度逾4.3公尺破當地紀錄

西西比州4居民近日在當地向日葵河（Sunflower River）抓到這隻巨大鱷魚，重約364公斤，長度約為4.3公尺，成為該州最長的鱷魚。（美聯社）

2023/08/30 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州（Mississippi）居民近日捕獲一隻巨大鱷魚，當地野生動物、漁業和公園部門表示，這隻鱷魚重達364公斤，長度突破4.3公尺，打破原先的紀錄，成為當地有史以來捕獲最長的鱷魚。

綜合外媒報導，密西西比州4居民伍茲（Don Woods）、懷特（Tanner White）、托馬斯（Will Thomas）與克拉克（Joey Clark）是於上週六（26日）在密西西比州西部的亞祖河（Yazoo River）支流向日葵河（Sunflower River）抓到這隻巨大鱷魚，測量後體重高達802.5磅，約364公斤，長度達14.3英尺，大約為4.3公尺，比原本的紀錄還要超出2英寸，成為該州最長的鱷魚。

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外媒指出，現年43歲的律師托馬斯為獵人團的一員，回憶起捕獲過程，他說，「當時真的是一片混亂，當你的釣竿拉著一隻重達800磅的動物，長的像怪獸，又不斷向你靠近，每個人都會嚇到，腎上腺素也會隨之爆發」，在經歷一陣力量對決後，獵人團用獵槍將其射死，並用繩索套住鱷魚，帶至相關機構量測。

托馬斯說，「一開始抓到時只覺得牠就是一隻很大的鱷魚，直到發現牠超過14英尺時，整個人才興奮起來」，密西西比州野生動物、魚類與公園部亦在臉書發文，認證他們一行人捕獲的鱷魚打破該州雄性鱷魚長度新紀錄，「身長達4.34公尺、腹圍達1.68公尺、尾圍1.18公尺、重約364公斤」。

美國密西西比州從2005年開始舉辦鱷魚狩獵祭，定於每年8月的最後一個星期五開始，為期10天。值得一提的是，他們四個人花了7個小時，才將鱷魚帶上岸，量測完後亦將大約172公斤的鱷魚肉分給當地救援機構，供給有需要的庇護所配給食物。

這條破紀錄的鱷魚腳上還標有世界糧食計劃署的標籤，致電後才發現，原來這隻鱷魚以前有人養，2005年時，維克斯堡（Vicksburg）一位居民致電世界糧食計劃署，要求牠們協助轉移這隻「討人厭的鱷魚」，隨後牠被放生到了亞祖河，當時體長僅為10.11英尺，大約3.08公尺。

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