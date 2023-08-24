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巴基斯坦纜車高空待援15小時 倖存者嘆「如獲新生」

20歲的法拉茲是纜車上唯一的成年人，也是唯一擁有手機的人。（美聯社）

20歲的法拉茲是纜車上唯一的成年人，也是唯一擁有手機的人。（美聯社）

2023/08/24 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦山區22日驚傳纜車纜索斷裂事故，乘客受困半空中達15小時，所幸最終均獲救、並未造成死傷。

據《路透》報導，事發當下1名乘客法拉茲（Gul Faraz）立即報警並通知家人，他和7名青年學生困在離地約274公尺高空，「我懷疑能否再次見到家人」。

20歲的法拉茲是纜車上唯一的成年人，也是唯一擁有手機的人。法拉茲23日獲救後表示：「這是令人難忘的一天，我無法清楚陳述昨天經歷了什麼。當時纜車的1條纜索突然斷裂，我們隨即被困在空中。」

一天前，巴基斯坦陸軍突擊隊進行了奇蹟般的營救行動。先是用直升機救下2人，並在天色太暗、無法飛行時，使用滑索將其餘乘客帶往安全地區。

搖搖晃晃的纜車是當地居民穿越峽谷、到達鄰近地區的最快方式。巴基斯坦警方23日表示，纜車所有人扎林（Gul Zarin）及操作員均遭逮捕，罪名是忽視安全措施。

當地時間22日上午7時左右，年齡介於10至16歲的學童，結伴從家中前往學校，該校由阿萊（Allai）山谷兩端村莊的居民組成。乘坐纜車通常僅需數分鐘，而沿著崎嶇山路或軌道行駛，則需經歷數小時路程。

法拉茲透過電話受訪時告訴路透記者：「在某些時候，我一度對安全回家失去了希望。」法拉茲的家人正忙著接待來自該地區不同村莊的訪客，人們爭相前來對他們的倖存致意。

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