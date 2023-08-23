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涉欺詐共謀罪入獄 律師稱FTX創辦人僅靠「麵包和水」果腹

因涉有七項欺詐和共謀罪被捕的班克曼-弗里德，據其律師稱他在獄中僅靠「麵包和水」果腹。（美聯社）

因涉有七項欺詐和共謀罪被捕的班克曼-弗里德，據其律師稱他在獄中僅靠「麵包和水」果腹。（美聯社）

2023/08/23 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕倒閉的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的律師表示，班克曼-弗里德正在艱困的為欺詐審判做準備，僅靠「麵包和水」果腹，因為監獄裡缺乏足夠的食物。

《BBC》 報導，倒閉的加密貨幣交易所FTX創辦人山姆·班克曼-弗里德的律師馬克·科恩（Mark Cohen）聲稱，吃素的班克曼-弗里德在布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）中「僅靠麵包和水維生」。山姆需要用於治療注意力缺陷多動症（ADHD）的藥物阿德拉（Adderall）以及治療抑鬱症的藥物Emsam的供應量也已經所剩無幾，影響了他為今年10月的審判做準備的能力。

治安法官莎拉·內特伯恩（Sarah Netburn）表示，她將要求管理這所監獄的美國司法部監獄管理局解決班克曼-弗里德的藥物問題。內特伯恩補充說，她知道該設施有提供素食，但不確定是否提供純素食品。監獄管理局也稱，囚犯可以獲得「適當的」醫療保健、藥品和熱食。

新的起訴書指控班克曼-弗里德涉有七項欺詐和共謀罪，導致FTX於2022年11月倒閉。他對這些指控皆表示不認罪，僅承認FTX的風險管理不足，但否認竊取資金。

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