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南韓疾管廳：將下調武漢肺炎至最低級傳染病

南韓疾病管理廳（疾管廳）今宣布，將於本月31日調整新冠病毒的傳染病管理級別，從目前乙類下降至最低級別的丁類。（歐新社）

南韓疾病管理廳（疾管廳）今宣布，將於本月31日調整新冠病毒的傳染病管理級別，從目前乙類下降至最低級別的丁類。（歐新社）

2023/08/23 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕全球疫情從肆虐到趨緩，南韓疾病管理廳（疾管廳）今宣布，將於本月31日調整武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的傳染病管理級別，從目前乙類下降至最低級別的丁類。

根據《韓聯社》報導，疾管廳長池榮美今於防疫會議上表示，31日起將調整COVID-19的傳染病管理級別，從現在的「乙類」下降到最低級別「丁類」，防治目標同時調整為從「統計、管理單日新增病例」改為「保護高危險族群」，並將COVID-19納入普通醫療系管理。

池榮美提到，疾管廳未來不再統計迄今已達3年7月的單日新增確診病例數，至於健康人群，COVID-19感染的嚴重性已降至流感水平，醫療體係也已具備足夠應對能力。

南韓傳染病管理級別分為4級，丁類是最低一級（4級），與流感、急性呼吸道感染、手足口病等同屬於丁類。目前新冠與結核、霍亂、傷寒等被歸類為乙類，武漢肺炎於2020年1月被歸類甲類傳染病，直至2022年4月25日下調至乙類。

根據新規定，疾管廳往後將以週為單位觀察武漢肺炎疫情走勢；此外，防疫部門預計在一段時間內持續為高危險群族提供最基本的補貼補助和檢測服務。

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