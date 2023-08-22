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金正恩要開鍘了？下半身泡水勘災發飆 怒批總理無能

北韓領導人金正恩21日率領一批官員，在南浦市一處淹水及腰的農田視察勘災。（法新社）

北韓領導人金正恩21日率領一批官員，在南浦市一處淹水及腰的農田視察勘災。（法新社）

2023/08/22 20:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓領導人金正恩21日視察一處遭海水倒灌的農田水患災情，金正恩親自走進淹水及腰的田裡，鞋褲溼透。他怒斥高層官員因應水患「不負責任」，點名要歸咎於總理金德信。

《路透》、追蹤北韓事務的《北韓新聞（NK News）》網站22日報導，根據北韓官方媒體《中央通信社（KCNA）》和勞動黨機關報《勞動新聞》同日的報導，金正恩21日視察的北韓西海岸南浦市一帶農地，近日因潰堤導致海水倒灌，海水淹沒超過560公頃土地，其中270多公頃是農田。金正恩親自走進被淹沒的農田，了解災情。

金正恩視察時大發雷霆，批評官員怠忽職守，「非常不負責任」，尤其點名北韓內閣總理金德信，視察受災地區時「帶著一副旁觀者的態度」。陪同勘災的官員包括北韓勞動黨中央政治局常委趙甬元、國防部長姜順南等人，不見金德信。

官媒報導指出，金正恩「表明當前災情並非天災災害，而完全是因為游手好閒的人的不負責任和沒紀律，造成的人禍」；「他（金正恩）指出，金德信內閣在行政和經濟紀律愈加嚴重不彰，結果這些游手好閒的官員不負責任的工作態度，正在敗壞國家經濟」，指一切要歸咎於金德信「工作態度渙散和錯誤的觀念。」金正恩下令要「揪出該負責的機關和官員」，予以嚴懲。

在北韓正面臨愈加嚴重的糧食危機之際，近日金正恩進行了一連串的水患災情視察活動。分析家認為，以金正恩這次的憤怒程度，他可能會撤換金德信。

南韓慶南大學北韓研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，譯音）說，金正恩的嚴厲批評可能預示將有一波內閣改組，也顯示北韓經濟發展不如預期順利，「金正恩看來在為國家經濟改善程度未如他所願而怒不可遏。」逃離北韓的南韓「世界朝鮮研究中心」理事長安燦一（Ahn Chan-il）說，「需要找個人當替罪羊，平息餓肚子民眾的怒氣。」

金正恩勘查水患災情發飆，鞋褲全泡溼，怒批總理金德信領導失能。（法新社）

金正恩勘查水患災情發飆，鞋褲全泡溼，怒批總理金德信領導失能。（法新社）

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