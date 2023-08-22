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周圍全燒毀就這間百年木屋無損 茂宜島「奇蹟之家」原因曝

一張茂宜島空拍圖曝光引發討論，有一棟木造紅屋建築物竟在大火中毫髮無傷，周圍街道、房屋全都付之一炬，強烈對比成為網路熱門話題。（法新社）

一張茂宜島空拍圖曝光引發討論，有一棟木造紅屋建築物竟在大火中毫髮無傷，周圍街道、房屋全都付之一炬，強烈對比成為網路熱門話題。（法新社）

2023/08/22 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui）野火造成重大災損，死亡人數不斷攀升，已達到114人，且有800多人失蹤，近日一張茂宜島空拍圖曝光引發討論，有一棟木造紅屋建築物竟在大火中毫髮無傷，周圍街道、房屋全都付之一炬，強烈對比成為網路熱門話題，屋主也透露他們建築能逃過一劫原因。

綜合外媒報導，茂宜島大火重創拉海納鎮（Lahaina Town），被稱為「前街」（Front Street）的區域幾乎被大火摧毀殆盡，但一棟木造紅屋建築物與它的草坪竟完好如初，周遭建築物則全被燒成灰燼，強烈對比成為網路熱門話題，被稱為「奇蹟之家」（Miracle House）。

房主米利金（Trip Millikin）表示，大火發生時，他們正在美國本土拜訪親戚而逃過一劫，但他們認為房屋可能無法在大火中倖免，不料建築物竟完好如初，他自己都稱照片看起來好像是P圖。

米利金表示，這間木造紅屋建築物是在1925年所建，他們夫婦倆在2021年買下這處房產，然後開始進行翻修，他們未對木造建築做單獨的防火處理，僅有安裝灑水器，但周圍房屋也都這樣做，不過大火引發停電，灑水器都未能正常發揮作用。

米利金指出，在翻修房屋時他們把瀝青屋頂換掉，換成金屬屋頂，並用鵝卵石和其他石頭圍住房子，周圍雜草植物也都清除，此舉只是為了防範白蟻，沒想到意外成為防火房屋。

有專家直言，像茂宜島大火等級的火勢，大量燃燒的餘燼會在空中飛舞，如果落在瀝青屋頂可能就會點燃房屋，同時植被燃燒也可能蔓延到建築物。

米利金夫婦希望為那些在火災中失去家園的人提供住所，他們強調：「這麼多人死亡。太多人失去了一切。我們必須互相照顧，共同幫助重建。」

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