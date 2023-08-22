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泰前總理塔克辛回國時機敏感 是否特赦就看王室

泰國前總理塔克辛返抵曼谷廊曼機場後，向泰王瓦吉拉隆功的畫像跪拜致敬。（路透）

泰國前總理塔克辛返抵曼谷廊曼機場後，向泰王瓦吉拉隆功的畫像跪拜致敬。（路透）

2023/08/22 16:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕在泰國國會遲遲未選出新總理之際，流亡海外17年的前總理塔克辛22日返國，外界關注他會否尋求泰王特赦，以及他所屬為泰黨一旦執政，塔克辛是否會繼續在政壇發揮影響力。

儘管泰國最高法院裁定，塔克辛3項罪名成立，判處其共計8年有期徒。不過由於他已高齡74歲，預計他可能尋求王室赦免，另外根據他的健康狀況，也有可能被轉移至懲教署醫院拘留。

《法新社》報導，塔克辛返抵曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport）後，向泰王瓦吉拉隆功的畫像跪拜致敬，並向在場百名支持者揮手致意，隨後便被官員帶走，接受多起未決刑事案件的審理。此外，8月22日也是泰國國會舉行第三輪總理選舉投票的日期。

泰國國會預定22日下午3時（台灣時間同日下午4時）左右舉行投票，選出新任總理。塔克辛的為泰黨，有信心讓該黨總理候選人、地產大亨同時為塔克辛親信的賽塔 （Srettha Thavisin）通過國會上下兩院的投票。

此前，賽塔已經得到了親軍方政黨「人民國家力量黨」的支援，該黨在國會中擁有40個席位。據此前泰國媒體報導，塔克辛本計劃本月10日回國，但後來以進行健康檢查為由推遲。

《曼谷郵報》此前分析指出，塔克辛一旦回國必然身陷囹圄，這正是他常年流亡海外的原因。如今塔克辛決定在泰國總理人選難產之際回國，或許是與泰國王室達成某種協議，以部分政治權力換取人身自由。

泰國國王握有特赦權，泰國副總理兼代理司法部長威薩努（Wissanu Krea-ngam）7月27日曾暗示，塔克辛可能尋求王室特赦。

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