駭人！美國女子涉嫌砍下男友頭 還用化學物質溶屍

美國日前發生一起駭人聽聞的情殺事件，一名45歲女子被指控謀殺了她的男友，對方死狀十分悽慘，不僅頭部不翼而飛，屍體還被使用了化學物質溶屍。（圖擷取自Henderson Police Department臉書）

2023/08/22 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州日前發生一起駭人聽聞的殺人事件，一名47歲男子強納森（Johnathan James Willette）被家人發現陳屍在房內，死狀十分悽慘，不僅頭部不翼而飛，屍體還被使用了化學物質溶屍，散發出濃煙與刺鼻味道。警方事後逮捕死者45歲女友麥克爾斯（Devyn Michaels），女子宣稱是因死者試圖強迫她發生性關係，才為此痛下殺手。

綜合外媒報導，警方7日晚間接到報案，前往亨德森市（Henderson）一戶民宅發現，47歲男子強納生遭人斬首殺害，遺體還冒出白色濃煙，聞起來像是漂白劑和氨水的味道。

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死者母親則表示，她最後一次見到兒子是6日晚間10點左右，最後一次見到兒子女友麥克爾斯則是7日凌晨1時左右，當時對方正在洗碗。

報導指出，麥克爾斯被捕時原本否認謀殺，聲稱當晚男友睡著後她便離開對方家，後來她才坦承，自己其實遭到強納生虐待，對方還會偷看她最大的孩子洗澡。接著事發當晚，對方試圖強迫和她發生性關係，她在拚命拒絕他的求歡後，才順手拿起了木棍毆打對方頭部。

麥克爾斯表示，她沒有計畫殺死強納生，只是想把對方打傷、送進醫院，這樣她才可以多爭取一些時間來處理孩子們的問題，且她否認砍下男友的頭。警方調查發現，2人的感情關係十分複雜，男方在網路上聲稱與另外一名女子訂婚，女方則聲稱為方便獲得醫療，所以和強納生的大兒子結婚並住在一起，但是2人並沒有感情關係，本案仍待調查中。

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