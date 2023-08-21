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小客車等紅燈遭運糞車追撞 現場成「黃金海」 網：「屎」到臨頭

一輛小型轎車在等待紅綠燈時，遭一輛運載動物糞便的貨車追撞。（圖擷取自微博）

一輛小型轎車在等待紅綠燈時，遭一輛運載動物糞便的貨車追撞。（圖擷取自微博）

2023/08/21 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省瀋陽市發生一場不尋常的意外事故，一輛小型轎車在等待紅綠燈時，遭一輛運載動物糞便的貨車追撞，場面變得極為驚人，不僅車身外部糊滿糞便，更可怕的是屎水直接灌進車內，讓車主當場崩潰。畫面曝光後，引起網友熱議。

綜合中媒報導，這位車主在受訪時表示，他過去雖然見過因為水淹導致車輛損毀的情況，但是「誰見過糞淹車的」。他形容當時正等紅綠燈時，一輛大型貨車突然從後方追撞上來，瞬間讓車內外都充斥著糞便。

據了解，該車幾乎報廢，且保險公司尚未確定損失，而車主因事故受傷，頭部、肩膀、脖子都感到疼痛，目前仍在醫院接受治療。

根據影片顯示，糞便的咖啡色糊狀物料覆蓋了小轎車的整個車身。不僅如此，車頂出現了凹陷，後車窗玻璃更是被打碎，這導致大量的糞便湧入車內，瞬間讓車內外散發出濃烈的臭味，而肇事的運糞貨車停在事故現場的一旁。

影片曝光後，中國網友紛紛留言表示，「真過糞」、「屎到臨頭」、「救命 隔著螢幕都聞到味了」、「最有糞量的車禍」、「估計一個月都吃不下飯了」、「糞代表財運，你看這財運多強勢」、「我想聽聽你入院的經過，尤其是護士如何接待你的」。

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