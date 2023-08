伊朗夫妻公寓無人繼承賣給寵物狗 房地產公司老闆違法遭捕

2023/08/21 19:46

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗近日發生一起離譜的房地產買賣事件,先前網路瘋傳一段伊朗某間房地產公司,協助一對夫妻將他們一棟公寓的所有權,「轉賣」給他們飼養的一隻毛茸茸白色小型犬。影片曝光後,引起伊朗政府的注意,事後警方更因此逮捕了該公司的負責人。

綜合外媒報導,在網路被瘋傳的影片中,可看到一隻名為「徹斯特」(Chester)的小狗坐在桌子上,接著牠在一名女子的協助下,將其中一腳掌放到印泥上,然後再將沾有印泥的腳掌蓋章到一份契約上。片中的女子宣稱表示,這一對伊朗夫妻因為沒有繼承人,所以才想把公寓賣給養的寵物狗。

報導指出,近年來許多伊朗人、特別是上層社會和中產階級流行飼養寵物,通常以養狗和養貓居多。然而,雖然伊朗法律不禁止養狗,但與許多穆斯林國家一樣,狗被視為不潔,保守的神職人員建議不要養狗當寵物。在這段影片曝光後,伊朗學生通訊社(ISNA)今日報導指出,「警方在影片發布後展開調查」。

伊朗司法機構的米桑線上(Mizan Online)新聞網站則報導,「警方昨天逮捕這家房地產機構負責人,並關閉該公司」,不過報導並未透露被捕房屋仲介的姓名。另外,米桑線上還引述副總檢察長塔芭爾(Reza Tabar)對此事的看法,塔芭爾指出此次出售試圖「讓違反社會道德價值觀的行為正常化」,且「無任何法律依據」。

A real estate agency has been shut down and its owner arrested in Iran after a video went viral of the property agency transferring the ownership of an apartment to a dog upon the dog owner's request.https://t.co/6JnmcD7CbN pic.twitter.com/9F8zbSVPsC