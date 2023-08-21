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伊朗夫妻公寓無人繼承賣給寵物狗 房地產公司老闆違法遭捕

先前網路瘋傳一段伊朗某間房地產公司，協助一對夫妻將一棟公寓的所有權，「轉賣」給他們飼養的一隻毛茸茸白色小型犬。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

先前網路瘋傳一段伊朗某間房地產公司，協助一對夫妻將一棟公寓的所有權，「轉賣」給他們飼養的一隻毛茸茸白色小型犬。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

2023/08/21 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗近日發生一起離譜的房地產買賣事件，先前網路瘋傳一段伊朗某間房地產公司，協助一對夫妻將他們一棟公寓的所有權，「轉賣」給他們飼養的一隻毛茸茸白色小型犬。影片曝光後，引起伊朗政府的注意，事後警方更因此逮捕了該公司的負責人。

綜合外媒報導，在網路被瘋傳的影片中，可看到一隻名為「徹斯特」（Chester）的小狗坐在桌子上，接著牠在一名女子的協助下，將其中一腳掌放到印泥上，然後再將沾有印泥的腳掌蓋章到一份契約上。片中的女子宣稱表示，這一對伊朗夫妻因為沒有繼承人，所以才想把公寓賣給養的寵物狗。

報導指出，近年來許多伊朗人、特別是上層社會和中產階級流行飼養寵物，通常以養狗和養貓居多。然而，雖然伊朗法律不禁止養狗，但與許多穆斯林國家一樣，狗被視為不潔，保守的神職人員建議不要養狗當寵物。在這段影片曝光後，伊朗學生通訊社（ISNA）今日報導指出，「警方在影片發布後展開調查」。

伊朗司法機構的米桑線上（Mizan Online）新聞網站則報導，「警方昨天逮捕這家房地產機構負責人，並關閉該公司」，不過報導並未透露被捕房屋仲介的姓名。另外，米桑線上還引述副總檢察長塔芭爾（Reza Tabar）對此事的看法，塔芭爾指出此次出售試圖「讓違反社會道德價值觀的行為正常化」，且「無任何法律依據」。

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