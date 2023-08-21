中國男偷渡南韓被逮 騎水上摩托車狂飆逾300公里

一名中國男子近日從山東出發，騎乘水上摩托車疑似要偷渡南韓，18日遭南韓相關單位逮捕，圖為示意圖，非事件照。（路透）

2023/08/21 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國男子近日騎乘水上摩托車疑似要偷渡南韓，18日遭南韓相關單位逮捕。據了解，該名男子16日從中國山東出發，攜帶救生衣、望遠鏡、備用燃料等，騎乘超過300公里距離，於18日抵達南韓仁川附近海域，軍方察覺有異後便通報海岸警衛隊趕往現場，該名男子卻在海岸警衛隊到場前先向南韓消防單位聲稱溺水，需要救援，不過最後仍然遭逮，目前當局正對其進行調查，釐清是否有偷渡意圖。

根據《韓聯社》報導，該名男子16日由山東半島出發，騎了300多公里到達南韓仁川附近海域，南韓軍方於18日下午發現異常狀況，獲報有不明人士闖入水域後，通報南韓海岸警衛隊，海警隊隨後派出氣墊船趕往現場，該名男子則聲稱自己溺水，請南韓消防單位救援，但仍然遭逮捕，當局清查後發現他配備齊全，攜帶頭盔、指南針、救生衣，還帶了許多備用燃料，靠著不斷補給燃料，一個人從山東騎到仁川附近。

請繼續往下閱讀...

《韓聯社》指出，這件事情凸顯了南韓海岸警衛隊的警備系統不夠嚴謹，南韓海岸警衛隊是一直等到軍方通報後，才派員趕往現場，也才會讓該名男子一路深入到仁川鄰近水域。對此，南韓官員回應表示，海岸警衛隊難以防衛整片海域，因此才會需要軍方的雷達設備進行偵測，協助海岸警衛隊保衛海上安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法