秀肌肉嚇阻中國挑釁 美日澳軍演+菲4國將強硬宣示

美日澳三國海軍23日將舉行聯合演習，三國海軍船艦司令還將齊聚馬尼拉，與菲律賓海軍司令會合，共同對外發出「強有力訊息」，以嚇阻中國在南海攻擊性的挑釁行動。圖為2021年10月美日澳與印度的軍艦參加馬拉巴爾軍演。（美聯社）

2023/08/21 06:54

首次上稿 08/20 22:40

更新時間 08/21 06:54

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美聯社報導，菲律賓安全事務官員昨（20）日表示，中國近期在南海爭議海域顯現攻擊性的挑釁行動，美國、日本、澳洲正計畫本週在菲律賓以西的南海海域舉行海軍聯合演習，以展現力量，表達致力捍衛該區域國際法秩序的決心，並美、日、澳、菲海軍司令還將齊聚，共同對外發出「強有力訊息」。

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兩位菲律賓安全事務官員透露，這次美、日、澳演習將包括出動3艘搭載飛機與直升機的大型船艦共同航行，藉此展示力量，並進行聯合演習；在三國海軍聯合演習過後，這些軍艦司令還將前往馬尼拉與菲律賓海軍司令會面。

一名菲國官員說，美國計劃部署兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America），日本將派出旗下最大軍艦之一、航艦化的直升機護衛艦「出雲號」（JS Izumo），澳洲皇家海軍將出動搭載直升機的兩棲攻擊艦「坎培拉號」（HMAS Canberra）。

這名官員還說，菲律賓因為軍方後勤限制，暫不會參加本週的演習，未來參與演習則持開放態度。根據日媒報導，美日澳在南海可能實施艦載機相互從甲板起降的訓練，菲律賓這次暫不參加訓練的理由據稱是其他艦船的艦載機太大，菲國軍艦甲板無法接納。

日本共同社日前也引述多位不具名官員的說法報導，日本、美國及澳洲將於23日在南海進行聯合海軍演習，各方將表明確保在南海「航行自由」的意志。日本「出雲號」計畫25日抵達馬尼拉港，「坎培拉號」、「美利堅號」預計也將在此前後入港，美、日、澳、菲等4國海軍司令將共同發出「強有力的訊息」。

中國海警船8月5日在南海爭議海域對菲律賓船隻發射水砲，以危險行動阻止菲律賓向仁愛礁上部隊運送物資，隨後馬尼拉向北京提出外交抗議。南海爭端長期被視為潛在的衝突引爆點，並成為促使美中之間緊張關係進一步升級的隱憂。

菲中兩國本月稍早緊張對峙後，美國、日本、澳洲 等幾個國家隨即表態支持菲律賓，並對中方行動表達憂心；華盛頓也再次發出警告稱，菲律賓是美國的長期盟友，如果菲律賓公共船隻和軍隊遭到武裝襲擊，美國有捍衛菲律賓的義務。

菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉（Medel Aguilar）19日在聲明中表示，菲律賓將會再次嘗試向阿雲津礁（中國稱仁愛礁）的船隻部隊運送補給物資，「以顯示我們反對脅迫的決心」、並「以此行使我們的主權權利和管轄權，是證明我們對於以規則為基礎的國際秩序抱持堅定信念，這樣的國際秩序支撐著區域的和平與穩定」。

艾吉拉表示，馬尼拉呼籲有關各方尊重菲律賓海域的主權和管轄權，菲方並支持以和平方式解決爭端。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。中國海警本月7日表示，他們已告知過菲律賓「不得擅自派船隻前往仁愛礁」，也「不得向『坐灘』軍艦運送用於大規維修加固的建築物資」。

菲律賓補給船5日在南海爭議海域遭中國海警船發射水砲攻擊，以阻撓菲船補給。馬尼拉7日發出外交照會，要求中方解釋，但中方態度未見軟化，還要求菲方拖走仁愛礁的擱淺軍艦。（路透）

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