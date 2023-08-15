美官員警告 中國若侵台將同步網攻美國基礎設施

美國網路安全和基礎設施安全局局長伊斯特利（Jen Easterly）示警，台海爆發戰事，北京將攻擊美國關鍵基礎設。（美聯社資料照）

2023/08/15 13:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國之音（VOA）報導，美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）警告，中國駭客正嚴陣以待，一旦北京出兵入侵台灣並與美軍發生衝突，他們就會對美國關鍵基礎設施發動破壞性的網路攻擊，包括輸油（氣）管道、鐵路等其他設施。

報導提到，伊斯特利12日在拉斯維加斯舉行的世界駭客大賽（Def Con）上致辭時作上述表示。她認為不應小覷輕忽中國在台海衝突時網路攻擊美國關鍵基礎設施的潛力，並還點出，攻擊美國基礎設施的駭客往往擅長「靠山吃山」（living off the land），使他們更容易隱蔽蹤跡。

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伊斯特利說：「中國在台海衝突時可能會以強大能力網攻美國關鍵基礎設施，我希望大家認真看待這份強烈警告」。

中國多年來對美國實施網攻，以竊取機密或數據。有關中國可能透過網攻破壞美國關鍵基礎設施的指控讓這一威脅更令人擔心。今年已經有多個中國破壞性網攻的報告，微軟公司（Microsoft）今年5月就曾警告說，隸屬中國政府的駭客正在將美國基礎設施設定為網攻目標。

5月間，美國網路安全與基礎設施安全局與澳洲、英國、加拿大和紐西蘭的合作機構共同警告說，名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的中國威脅行為體的活動，一直以與美國關鍵基礎設施相關的網路為目標。

美國國家情報總監辦公室在今年2月發布的年度威脅評估中，指「中國幾乎確定具備發動網攻破壞美國境內關鍵基礎設施服務的能力，其中包括油氣輸送管道和鐵路系統」。

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