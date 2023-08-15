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柴靜推新紀錄片談恐怖襲擊 預告上線1小時遭封殺

曾以調查紀錄片「穹頂之下」引發國際討論的前中國中央電視台主持人柴靜，在沉寂多年後，近日透露將發布針對恐怖主義的調查紀錄片「陌生人——對話聖戰分子」。（圖擷自YouTube）

曾以調查紀錄片「穹頂之下」引發國際討論的前中國中央電視台主持人柴靜，在沉寂多年後，近日透露將發布針對恐怖主義的調查紀錄片「陌生人——對話聖戰分子」。（圖擷自YouTube）

2023/08/15 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕曾以調查紀錄片「穹頂之下」引發國際討論的前中國中央電視台主持人柴靜，在沉寂多年後，近日透露將發布針對恐怖主義的調查紀錄片「陌生人——對話聖戰分子」，但她的預告片在PO出不久後就遭中國各平台刪除，這似乎預言了新紀錄片的命運，恐跟當初的「穹頂之下」一樣，都難逃被封殺的命運。

柴靜曾在2003年深入嚴重急性呼吸道症候群（SARS）第一線，並因此聲名大噪。她在2015年更推出探討霧霾的紀錄片「穹頂之下」，引發外界廣大共鳴，但後續「穹頂之下」卻遭中國官方封殺。

在沉寂多年後，本月13日時柴靜再度預告，將推出新紀錄片「陌生人」，隨即引發外界熱議。據指柴靜在2017年因丈夫的工作搬到西班牙，不料旅居一個月後當地就發生恐怖襲擊案，事件造成13人死亡，約130人受傷，柴靜在感到震驚之餘，也展開調查並拍攝這部紀錄片，決心記錄下恐怖份子是如何走上這條路。

不過預告片在發布僅1小時候就被中國各平台刪除，刪除理由為影片經用戶投訴並經平台審核，涉及違規內容因此無法播放。但目前透過其YouTube帳號還是可以看到該段預告片，在影片下方許多中國網友也紛紛留言表達支持「請保護好自己和家人，期待這個新聞紀錄片。」、「保重自己，保護好家人，您是真的記者，致敬！」、「沉穩有力，這個時代還有這樣願意做專業採訪的人不多了，尊敬」、「終於有您的消息了，不知道為何再次看到您出來，竟然熱淚盈眶！」、「很激動看到你回來了，但是看完預告很擔心你和家人的安危，希望紀錄片曝光以後你和家人注意安全」等。

據悉，「陌生人——對話聖戰分子」該片共有6集，正片將在本月17日上架。這也是柴靜第一次使用英文作為工作語言，且該片的製作是依靠個人資金、極小的團隊和侷促的製作條件來完成。

本月13日時柴靜再度預告，將推出新紀錄片「陌生人」。據指柴靜在2017年搬到西班牙，不料旅居一個月後當地就發生恐怖襲擊案，造成嚴重傷亡。柴靜在感到震驚之餘，也展開調查並拍攝這部紀錄片（圖擷自YouTube）

本月13日時柴靜再度預告，將推出新紀錄片「陌生人」。據指柴靜在2017年搬到西班牙，不料旅居一個月後當地就發生恐怖襲擊案，造成嚴重傷亡。柴靜在感到震驚之餘，也展開調查並拍攝這部紀錄片（圖擷自YouTube）

據悉，「陌生人——對話聖戰分子」該片共有6集，將在本月17日上架。（圖擷自YouTube）

據悉，「陌生人——對話聖戰分子」該片共有6集，將在本月17日上架。（圖擷自YouTube）

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