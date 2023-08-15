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立陶宛副外長因酒駕主動請辭：我犯了重大且無法原諒的錯誤

立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas），12日因酒駕宣布請辭，預計下週離任。（圖擷取自Mantas Adomėnas臉書）

立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas），12日因酒駕宣布請辭，預計下週離任。（圖擷取自Mantas Adomėnas臉書）

2023/08/15 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多國家對酒駕抱持嚴格的「零容忍」態度，友台立場鮮明的立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas），近日就因酒駕宣布請辭，預計下週離任。艾德梅納斯也在公開聲明稿中指出，「這完全是我的過錯，我深感遺憾，但不會給自己找藉口」，同時也向所有信任他的人致歉。

艾德梅納斯12日在臉書表示，自己犯了重大且無法原諒的錯誤：酒駕。對此，他主動宣布辭去外交部副部長一職。從他在文中自述，自己與友人聚會至深夜後，他先是睡了7小時，起來後認為已經酒醒了，因此駕車前往約3公里、距首都維爾紐斯（Vilnius）車程約1小時的度假勝地莫雷泰（Mol ėtai），並跳入當地的湖泊裡游泳。

艾德梅納斯指出，他在游泳完後準備開車返家，但在回程途中遭警方攔查，結果顯示他的酒測值超標。綜合立陶宛當地媒體報導，艾德梅納斯是12日早上在莫雷泰區的阿蘭塔（Alanta）鎮遭警方攔查。事後艾德梅納斯承認自己犯了滔天大錯，更深感遺憾，但他不會給自己找藉口，「我向任何信任我、對我的行為感到失望的人再次道歉」。

對此，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，他也贊同艾德梅納斯的請辭決定。藍斯柏吉斯指出，雖然他對艾德梅納斯的工作表現及態度沒有不滿，但在發生這樣的事情後，艾德梅納斯決定請辭是對的，他也將在下週返回工作崗位後，簽核准辭。目前艾德梅納斯職掌業務，也將於本週陸續移交給其他副部長。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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