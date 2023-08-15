立陶宛副外長因酒駕主動請辭：我犯了重大且無法原諒的錯誤

立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas），12日因酒駕宣布請辭，預計下週離任。（圖擷取自Mantas Adomėnas臉書）

2023/08/15 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多國家對酒駕抱持嚴格的「零容忍」態度，友台立場鮮明的立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas），近日就因酒駕宣布請辭，預計下週離任。艾德梅納斯也在公開聲明稿中指出，「這完全是我的過錯，我深感遺憾，但不會給自己找藉口」，同時也向所有信任他的人致歉。

艾德梅納斯12日在臉書表示，自己犯了重大且無法原諒的錯誤：酒駕。對此，他主動宣布辭去外交部副部長一職。從他在文中自述，自己與友人聚會至深夜後，他先是睡了7小時，起來後認為已經酒醒了，因此駕車前往約3公里、距首都維爾紐斯（Vilnius）車程約1小時的度假勝地莫雷泰（Mol ėtai），並跳入當地的湖泊裡游泳。

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艾德梅納斯指出，他在游泳完後準備開車返家，但在回程途中遭警方攔查，結果顯示他的酒測值超標。綜合立陶宛當地媒體報導，艾德梅納斯是12日早上在莫雷泰區的阿蘭塔（Alanta）鎮遭警方攔查。事後艾德梅納斯承認自己犯了滔天大錯，更深感遺憾，但他不會給自己找藉口，「我向任何信任我、對我的行為感到失望的人再次道歉」。

對此，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，他也贊同艾德梅納斯的請辭決定。藍斯柏吉斯指出，雖然他對艾德梅納斯的工作表現及態度沒有不滿，但在發生這樣的事情後，艾德梅納斯決定請辭是對的，他也將在下週返回工作崗位後，簽核准辭。目前艾德梅納斯職掌業務，也將於本週陸續移交給其他副部長。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

Litewski wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomenas podaje się do dymisji, po tym jak prowadził auto pod wpływem alkoholu. Pełnił tę funkcję od 2020 roku, gdy do władzy na Litwie doszła koalicja konserwatystów i liberałów.https://t.co/eirj5t2CNZ — Polskie_Sluzby （@PolskieSluzby） August 12, 2023

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