蘭恩強襲日本逾8.8萬戶停電 超過800航班停飛、部分JR停運

蘭恩颱風今天清晨在日本和歌山縣登陸，為日本中西部大片地區帶來強風大雨，嚴重影響當地交通，今日預估有超過800個航班取消，部分新幹線也停駛。（歐新社）

2023/08/15 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕蘭恩颱風今天清晨在日本和歌山縣登陸，為日本中西部大片地區帶來強風大雨，嚴重影響當地交通，今日預估有超過800個航班取消，部分新幹線也停駛，當局也發布洪水與土石流警報，目前已知有數萬戶停電，並傳出有多人受傷。

日媒消息指出，今晨蘭恩颱風在和歌山縣南端登陸，持續風速為每小時150公里，以每小時10至15公里的緩慢速度朝西北方移動，預估將穿過近畿地區，靠近颱風中心的近畿和東海地區需嚴防強烈風雨，離颱風較遠的關東地區也會有大雨。

請繼續往下閱讀...

受颱風影響，預估到明晨6點前的24小時內降雨量，東海地區將高達350毫米，近畿地區也有300毫米，預估可能超過往常整個8月份的總降雨量。若出現線性雨帶，降雨量就會更多，甚至上看400至600毫米。目前部分地方已經出現暴雨，當局也發出警示，提醒要高度嚴防土石流、低窪地淹水、河流氾濫等災害。當地政府也陸續發布避難指示。

繼才剛離開的卡努颱風之後，蘭恩颱風持續為當地帶來狂風大雨，預估將達到危險程度，受此影響日本JR的東海道新幹線（名古屋站至新大阪站間）、山陽新幹線（新大阪站至岡山站間）都有路段在週二全天停駛，關西地區的其他私營鐵路公司也紛紛決定延長停運時間。

關西機場今晨也開始限制所有航班起降，機場聯絡橋凌晨起已關閉，前往機場的列車從首班車停駛。預估今日有超過800個航班取消，其中光是全日空航空和日本航空就有大約560個航班取消，光是這2家航空公司就有約5萬名旅客受影響。

一樣受到颱風影響，截至今上午10點統計，包含關西的7個都道府縣，以及中部地區的5個都道府縣共有約8.8萬戶停電，其中關西占超過5.1萬戶。另在和歌山市也傳出有2人受傷，其中1人為60歲男子被倒塌的建物外牆擊中頭部，並送醫時已失去知覺。另1人則是騎腳踏車被強風吹倒的59歲女子，所幸僅有輕傷。至於大阪府也傳出有5人因強風釀災而受傷，

受颱風侵襲影響，部分商業設施也暫停營業，大阪市中心各大百貨商店、超市、便利店紛紛暫時關閉，另外便利商店營運商7-Eleven也有100多家門市先暫時關門。

蘭恩颱風今晨在和歌山縣南端登陸，受此影響日本JR的東海道新幹線（名古屋站至新大阪站間）、山陽新幹線（新大阪站至岡山站間）都有路段在週二全天停駛，關西地區的其他私營鐵路公司也紛紛決定延長停運時間。（美聯社）

蘭恩颱風今晨在和歌山縣南端登陸，受此影響日本JR的東海道新幹線（名古屋站至新大阪站間）、山陽新幹線（新大阪站至岡山站間）都有路段在週二全天停駛。圖為示意圖。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法