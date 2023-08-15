賴清德過境美國北京威脅反制 華府再籲勿藉機挑釁

2023/08/15 05:30

〔中央社〕副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，途中過境美國，北京威脅將採堅決有力措施。美國國務院今天再次呼籲中方，過境符合「一中政策」，勿藉機進行脅迫或挑釁。

賴清德擔任總統蔡英文的特使，率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Pena Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，8月12日晚間抵達美國紐約，短暫過境25小時，回程將再過境舊金山。

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中國外交部昨天表示，對美方「執意安排」賴清德過境「竄美」表達強烈不滿，威脅將採取「堅決有力措施」捍衛國家主權和領土完整。中國海事局稍早也宣布，12日至14日在東海軍事演習。

對此，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行簡報會上重申，中國沒有理由把過境扭曲成升高情勢作為，過境符合美國「一中政策」，美方無意脫離現狀，北京不應藉機進行脅迫或挑釁行動。

巴特爾表示，出訪路途遙遠，類似過境為常態性；過去20年來，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是繼2021年後，賴清德第2次過境美國。

賴清德過境紐約期間，行程包括出席支持者早餐會、僑界宴會以及與台灣青年座談，13日傍晚並抽空赴皇后區法拉盛（Flushing）的花旗球場觀看棒球比賽。截至目前，未有已知與美方政府高層的會晤。

目前正值美國國會休會，共和黨籍的聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）雖未與賴清德會面，但今天透過共同聲明歡迎他的來訪。

兩人表示，去年4月訪問台灣，很榮幸有機會與賴清德會晤。他們說，台灣是印太民主模範，是美國重要夥伴，美國與盟友應與台灣站在一起，擴大與台灣的經濟與防衛關係，以維繫台海和平穩定及自由開放的印太地區。（編輯：陳彥鈞）1120815

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