敖德薩賣場遭俄軍炸毀 林秉宥驚呼：20天前才去那買牙刷

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已近18個月,俄軍持續對烏國基礎建設、民生建築狂轟濫炸。上個月受邀到烏國敖德薩交流的民進黨新北市議員林秉宥,本週一(14日)在臉書PO出一張慘遭俄軍夷為平地的廢墟照,驚呼這是他在烏國買牙刷的地方,引發網友熱議。

林秉宥上月與台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺一同受邀至敖德薩交流參訪,親眼見證戰地殘酷。14日他透過臉書PO出敖德薩大賣場「Fozzy」被炸毀的照片,可以看到該賣場已被夷為平地,煙塵四起,景像慘不忍睹。林秉宥也透露,自己在敖德薩時曾到該賣場購物,「20天前買牙刷的大賣場被炸了.....」。

貼文一出,引來前聯電董事長曹興誠在底下留言:「可惡的普丁(廷)!」其他網友則紛紛表示,「聯合國裝睡叫不醒呢」、「好誇張!不說被炸還以為發生火災」、「地球上所有共產國家就交代上帝處置了」、「普丁(廷)落地獄油炸一百萬次都抵不過他的罪孽!」

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)14日透過推特表示,俄軍13日深夜對敖德薩發動新一波襲擊,烏國防空部隊擊落俄方8枚飛彈和15架無人機,有家賣場被擊落的飛彈碎片擊中引發大火,有多人受傷,據信該賣場就是林秉宥上月成光顧的「Fozzy」。

Three waves of Russian attacks on Odesa last night.



Air defense Forces shot down 8 Kalibr cruise missiles and 15 Shahed drones. Glory to Heroes!



A supermarket and a dormitory were hit by fragments of shot down missiles. Several people injured.



????: TSN pic.twitter.com/lUt0yhLBgP