為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

夏威夷野火奪近百命 聯邦參議員：不會為悲劇找藉口

夏威夷茂宜島發生美國逾百年來最致命野火災情，死亡數恐將破100大關。圖為一名Mercy Worldwide志工12日在茂宜島西部Lahaina勘查災情。（法新社）

夏威夷茂宜島發生美國逾百年來最致命野火災情，死亡數恐將破100大關。圖為一名Mercy Worldwide志工12日在茂宜島西部Lahaina勘查災情。（法新社）

2023/08/14 08:55

〔中央社〕發生美國逾百年來最致命野火災情的夏威夷，死亡人數恐將突破100大關。夏威夷聯邦參議員廣野慶子表示將不會為這場悲劇找藉口，但現階段先聚焦救援需求。

法新社報導，官員表示已有93人喪生，同時警告數字很可能會再增加。搜救人員帶著訓練來搜尋屍體的犬隻，繼續在歷史悠久度假小鎮拉海納（Lahaina）對被燒毀的房屋和汽車進行嚴峻的搜尋任務。

迅速延燒的冲天烈焰9日清晨肆虐毛伊島（Maui）上的濱海小鎮拉海納，當地幾乎已經遭到徹底摧毀，生還者表示事前並未接獲警報。

夏威夷州聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono）今天被問到為何警報器沒有發揮作用時表示，她將會等待州檢察長公布調查結果。

民主黨籍的廣野慶子告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）：「我不會為這場悲劇找任何藉口。就我而言，我們真正專注的是救援需求，以及遺憾的是，在現場找出更多罹難者。」

「我們知道修復善後過程將會是漫長的，而且需要資源。」她說：「現階段的重點真的是修復善後。仍有一些人下落不明，他們身分需要確認，且已呼籲民眾前來提供DNA進行比對。」

根據官方估計，惡火吞噬拉海納，導致超過2200個建物受損或付之一炬，損失金額高達55億美元，成千上萬人無家可歸。

據非營利研究團體國家消防協會（National Fire Protection Association）數據，這是1918年以來美國最致命的一場野火，當時在明尼蘇達州和威斯康辛州釀453人喪生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國逾百年來最致命 夏威夷野火增至93死
2023/08/14 00:19

美國逾百年來最致命 夏威夷野火增至93死
夏威夷茂宜島祝融已89死 成美國逾百年最致命野火
2023/08/13 11:37

夏威夷茂宜島祝融已89死 成美國逾百年最致命野火

最強機能褲 讓「健康」不再是口號
夏威夷茂宜島野火增至80死 網傳「陰謀論」觀點遭打臉
2023/08/12 17:20

夏威夷茂宜島野火增至80死 網傳「陰謀論」觀點遭打臉
自由說新聞》夏威夷野火「今昔對比」網震驚！直擊逃難潮烈火直撲車門
2023/08/12 11:33

自由說新聞》夏威夷野火「今昔對比」網震驚！直擊逃難潮烈火直撲車門

「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
夏威夷野火增至67死 創下當地最嚴重自然災害
2023/08/12 09:11

夏威夷野火增至67死 創下當地最嚴重自然災害
夏威夷茂宜島野火狂燒 外交部：部分僑胞財損 人身安全無虞
2023/08/11 17:50

夏威夷茂宜島野火狂燒 外交部：部分僑胞財損 人身安全無虞
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播