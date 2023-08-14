為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

熱浪炙燒摩洛哥 氣溫首度飆破攝氏50度

2023/08/14 01:36

〔中央社〕新一波熱浪正炙燒著北非國家摩洛哥，當地氣象總局今天表示，境內測得攝氏50度高溫，為有紀錄以來首見。來自南方的乾熱空氣推升氣溫比月均溫高出5到13度。

法新社報導，氣象總局（General Directorate of Meteorology）表示，位在摩洛哥南部海岸城巿阿加迪爾（Agadir）的氣象站11日測得50.4度的新全國高溫紀錄。

摩洛哥今夏經歷一連串熱浪，氣溫迭破紀錄。

西撒哈拉（Western Sahara）城巿斯馬拉（Smara）7月13日測得49.9度，那是上一個創紀錄高溫。

氣象總局在聲明中指出：「這一波熱浪是因為又乾又熱的空氣從南方進入，導致氣溫顯著上升，超過月平均氣溫5到13度。」

熱浪近日已經導致北部丹吉爾（Tangier）附近和更東的塔薩省（Taza）發生野火，造成森林毀損，所幸未傳人員傷亡。

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）上週證實，今年7月是有紀錄以來地球上最熱月份，月均溫比前一次在2019年7月締造的攝氏16.63度還高出0.33度，也比1991至2020年的7月均溫高出0.72度。

摩洛哥上個月出現自從1961年以來第4高月均溫。

天氣預報顯示，北部非洲未來數日氣溫可望略降。1120814

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播